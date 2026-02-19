Alba, incontro sulle crisi umanitarie con l'operatore internazionale Armando Palacios

Prosegue lunedì 23 febbraio il ciclo di incontri "Il futuro da costruire" promosso dall'Associazione culturale OfV di Alba. L'appuntamento, giunto alla 5ª edizione della stagione, affronta il tema delle crisi umanitarie con ospite Armando Palacios, operatore umanitario con un'esperienza quindicinale maturata dal 2011 in diverse organizzazioni non governative attive nel mondo.

L'incontro si terrà alle ore 18:30 presso la sala conferenze della Banca d'Alba, in via Cavour n°4, e rappresenta un'occasione per approfondire le dinamiche delle crisi che colpiscono diverse aree del pianeta attraverso la testimonianza diretta di chi le ha affrontate in prima linea. Palacios condividerà il suo know-how e le sue esperienze internazionali, offrendo ai partecipanti una prospettiva concreta sui meccanismi delle emergenze umanitarie contemporanee e sul ruolo delle organizzazioni non governative nel soccorso e nella ricostruzione dei territori colpiti.

L'Associazione invita soci, sostenitori e simpatizzanti a partecipare. Per coloro che non potranno essere presenti, tutti gli incontri della stagione sono registrati e disponibili sul canale YouTube dell'Associazione Ithaca, dove è possibile rivedere anche gli appuntamenti precedenti della rassegna.