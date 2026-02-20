 / Attualità

Attualità | 20 febbraio 2026, 10:17

Barge: cordoglio per Odetta Charrier, mancata a 102 anni

Era la sorella dell’ex vescovo di Alessandria, Fernando Charrier. Nell’arco di una settimana, nel capoluogo dell’Infernotto, sono decedute due ultracentenarie

Odetta Charrier, aveva 102 anni

In otto giorni a Barge sono venute a mancare due ultracentenarie.

La scorsa settimana, la maestra Tea Colatei, vedova dell’ex sindaco Antonio Abburà, deceduta a 104 anni.

Ieri è morta a 102 anni Odetta Charrier, sorella dell’ex vescovo di Alessandria Fernando Charrier (deceduto nel 2011).

I funerali della signora Odetta, originaria di Pinerolo, si svolgeranno domani, sabato 21 febbraio, alle ore 15 nella chiesa Nostra Signora di Lourdes alla Crocera di Barge.

Il rosario questa sera, venerdì 20 febbraio, alle ore 20,30 sempre nella stessa chiesa.

Lascia la figlia Anna e i nipoti Graziano, Enrica, Monica, Katya e Silvio.

Dopo il rito funebre la salma sarà tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero urbano di Pinerolo.

Redazione

