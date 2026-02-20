Carnevale di Borgo San Dalmazzo: la piazza della Meridiana si anima di colori e gioia [FOTO]

Martedì 17 febbraio la piazza della Meridiana di Borgo San Dalmazzo si è trasformata in un palcoscenico di festa, dove colori, musica e allegria hanno caratterizzato il tradizionale Carnevale borgherese. L'evento, organizzato dalla Parrocchia e dal Comune con il contributo essenziale di numerosi volontari e delle associazioni del territorio, ha riscosso un grande successo di partecipazione coinvolgendo bambini, genitori e nonni che hanno festeggiato con entusiasmo.

Ad animare il pomeriggio è stato lo spettacolo coinvolgente di Rafael Soryso, affiancato dall'intervento della Corte di Demonte, che hanno saputo conquistare il pubblico con simpatia e intrattenimento. Tra i momenti più attesi della giornata, la premiazione delle maschere più simpatiche ha visto trionfare la piccola Beatrice e il baby pompiere Luigi, accolti dagli applausi dei presenti.

Particolare ammirazione ha suscitato il carro allegorico realizzato da un gruppo di papà, un'opera creativa ispirata alla celebre impresa del bob della Giamaica alle Olimpiadi invernali di Calgary del 1988. L'idea originale ha unito creatività, spirito di squadra e grande entusiasmo, diventando uno dei momenti più memorabili della festa.

Il Carnevale di Borgo si conferma ancora una volta un evento profondamente radicato nella comunità, frutto della dedizione di papà volontari che si sono messi al lavoro insieme alle associazioni locali: Amici di Gesù Lavoratore, AIB, Croce Rossa e Associazione Monserrato ODV. Un esempio concreto di collaborazione civica che continua a regalare alla cittadinanza momenti di gioia e condivisione.