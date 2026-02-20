Saluzzo apre i Musei al pubblico con gli orari estivi

Dal 1° marzo al 6 aprile torna in vigore l’orario estivo per visitare i Musei di Saluzzo.

La Castiglia, con il Museo della Memoria Carceraria, il Museo della Civiltà Cavalleresca e l’Esposizione e Collezione Permanente della Fondazione Garuzzo: lunedì e giovedì dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle 19.

La mostra fotografica Ferdinando Scianna. La moda, la vita è aperta il venerdì dalle 15 alle 19, il sabato, la domenica e i giorni festivi dalle 10 alle 19.

Le visite guidate alla mostra partono tutte le domeniche e giorni festivi alle ore 15 e 16.30.

Il Museo Civico Casa Cavassa è aperto dal martedì al sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, la domenica e giorni festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Il sabato, la domenica e i giorni festivi possibilità di partecipare alle visite guidate della Casa Museo alle ore 11 e 16.30.

L’Antico Palazzo Comunale con la Pinacoteca Matteo Olivero e la Torre Civica apre il sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, la domenica e giorni festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

La Casa Museo di Silvio Pellico accoglie invece i visitatori la domenica e giorni festivi dalle ore 14 alle 19, con visite accompagnate a cadenza oraria dalle 14 alle 18.

L’Infopoint MuSa, centro di informazione dedicato ai Musei Civici, in via Salita al Castello 26, è aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 15 alle 18.

Per gruppi e scuole è possibile concordare aperture straordinarie.