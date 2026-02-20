“Pelé – Il film” in parrocchia: una serata per famiglie tra cinema e momenti di condivisione a Valle Talloria

Una serata pensata per stare insieme, tra cinema, comunità e condivisione. La Parrocchia di Valle Talloria propone per sabato 21 febbraio 2026, alle ore 20.30, la proiezione del film “Pelé”, appuntamento rivolto a famiglie, ragazzi e bambini nel salone parrocchiale.

L’iniziativa nasce con l’intento di offrire un momento semplice di incontro, capace di unire generazioni diverse attorno a una storia sportiva e umana tra le più celebri del Novecento, quella del campione brasiliano che ha segnato la storia del calcio mondiale.

Accanto alla proiezione cinematografica, gli organizzatori hanno previsto anche uno spazio dedicato ai più piccoli: nel saloncino adiacente a quello utilizzato per il catechismo saranno infatti disponibili giochi in scatola, carte e materiali per disegnare. Un ambiente pensato per accogliere i bambini che preferissero giocare anziché seguire il film, accompagnati da genitori o familiari.

L’obiettivo è quello di rendere la serata accessibile a tutti, favorendo la partecipazione delle famiglie e creando un’occasione informale di socialità all’interno della comunità parrocchiale.