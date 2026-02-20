Verde urbano e sostenibilità: Moretta tra i comuni pilota di GreenUP Piemonte

Il Comune di Moretta è stato individuato tra i Comuni pilota del progetto “GreenUP Piemonte”, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Agrion per sviluppare un nuovo modello di gestione del verde urbano come infrastruttura strategica contro caldo, inquinamento e perdita di biodiversità.

Il progetto verrà presentato ufficialmente lunedì 23 febbraio, nel corso di un incontro in programma presso il Grattacielo Piemonte, sede della Regione.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Anci Piemonte e Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta.

GreenUP Piemonte fornirà alle amministrazioni locali strumenti scientifici per analizzare la qualità ambientale dei centri urbani – dalle isole di calore alla presenza di aree verdi – e pianificare interventi mirati a migliorare benessere, vivibilità e biodiversità.

Moretta è stata selezionata come Comune pilota grazie al percorso avviato negli ultimi anni sul fronte ambientale e del verde pubblico. L’amministrazione comunale ha infatti sviluppato diversi progetti legati alla sostenibilità, tra cui il potenziamento del verde lungo la ciclabile per Villafranca Piemonte, la riqualificazione di aree verdi pubbliche per una migliore fruizione da parte dei cittadini, il progetto dedicato alle api e alla tutela degli insetti impollinatori e la creazione di percorsi didattici sull’ambiente rivolti alle scuole.

«La partecipazione a GreenUP Piemonte rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto in questi anni sul tema del verde e della qualità urbana – sottolinea il sindaco Gianni Gatti –. Per noi il verde non è solo un elemento estetico, ma una vera infrastruttura capace di migliorare il clima urbano, la salute dei cittadini e l’attrattività del territorio. Essere Comune pilota ci permetterà di programmare i futuri interventi in modo ancora più consapevole e basato su dati scientifici».

Nel 2026 partirà la fase sperimentale del progetto con il coinvolgimento di 30 comuni piemontesi. Attraverso una piattaforma di analisi ambientale, le amministrazioni potranno disporre di una fotografia aggiornata delle proprie criticità e valutare in anticipo gli effetti di nuovi parchi, alberature e interventi di rigenerazione urbana.

Per il Comune di Moretta si tratta di un ulteriore passo in un percorso che lega tutela ambientale, qualità della vita e sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di rendere il verde sempre più parte integrante delle politiche pubbliche e della vita quotidiana della comunità.