È morto all'ospedale di Sanremo il cuneese Marco Allocco, presidente della Banda Musicale "Duccio Galimberti"

È morto questa mattina all'ospedale di Sanremo, all'età di 68 anni, Marco Allocco, presidente della Banda Musicale "Duccio Galimberti" di Cuneo.

Ex dirigente dell'Agenzia delle Entrate, gli era stata conferita la carica di presidente onorario del circolo "L'Caprissi" (guidato per 12 anni, dal 2005 al 2017) ed era anche vicepresidente dell'associazione "Uomini di Mondo".

Impegnato nel volontariato ed artefice di molteplici iniziative culturali, lascia la compagna Nicoletta e la sorella Maura.

Il cordoglio dell'onorevole Monica Ciaburro

Sono davvero molto triste e addolorata per la perdita di Marco Allocco, uomo di grande cultura, esperienza ed umanità. E soprattutto di una generosità senza uguali. Sempre disponibile, con il sorriso sulle labbra, ad aiutare gli altri e a spendersi per la sua città che amava molto. Cuneo perde un punto di riferimento importante e ne sentiremo la sua mancanza. Sapevo delle sue precarie condizioni di salute ma anche l’ultima volta che ci siamo sentiti, la sua forza traspariva da ogni gesto, da ogni parola. Ho avuto il piacere di conoscere bene Marco, come presidente del Circolo Caprissi e come presidente della banda musicale “Duccio Galimberti” della Città di Cuneo. Un amore, quello per la banda musicale, che ci ha sempre uniti.

(Monica Ciaburro con Marco Allocco)