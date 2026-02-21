Mezza Maratona del Marchesato da record: 1.160 gli iscritti, al via domani 22 febbraio

Sono ad oggi 1.160 gli iscritti ed è record per l’11° edizione della Mezza Maratona del Marchesato che si corre domani, domenica 22 febbraio. Ci sono ancora pettorali liberi, ritirabili al village in piazza Cavour.

Il via è previsto in corso Italia alle 9,30 e la gara che si corre attraversando 4 Comuni, tra frutteti della pianura e castelli medievali con vista Monviso (sulla distanza standard di 21,097 km) condurrà nell’ordine nei territori di Manta, Verzuolo e Lagnasco, per tagliare il traguardo a Saluzzo, in piazza Cavour.

L’arrivo del primo atleta è già previsto intorno alle 10.35 mentre il tempo massimo di gara è di 2h45’ (ore 12.15) - Oltre questo limite non sarà garantita né la chiusura delle strade né l ’assistenza sul percorso.

Tra i top runners della gara, commentata come ogni anno, da Giacomo Casalloni, ci saranno Andrea Rostan (Atletica Saluzzo), Gianluca Ferrato, già vincitore di passate edizioni, Elia Mattio della Podistica Valle Varaita, Noemi Bogiatto dell’Atletica Saluzzo e Arianna Dentis.

Lo scorso anno la Mezza è stata vinta da Marco Moletto della Atletica Saluzzo con il tempo di 1h.06’.23” seguito dai due kenioti Martin Cheruiyot (1h 06’36”) della FFIAAF ed Enos Kales Kakopil con il tempo di 1h 06 37”.

Prima delle donne al traguardo l’etiope Asmerawork Bekele Wolkeba con il tempo di 1h 16’05”; al secondo posto Noemi Bogliatto che ha tagliato il traguardo segnando il tempo di 1h17’11”; al terzo posto Sarah Aimee Lepee della Ad Roata Chiusani con il tempo di 1h19’53”.

La Mezza realizzata con l’approvazione della F.I.D.A.L. Federazione Italiana di Atletica Leggera, che fa parte del calendario Nazionale delle competizioni è resa possibile grazie alla collaborazione pubblico-privato: da una parte le amministrazioni comunali, l’Atletica Saluzzo e la Podistica Valle Varaita e le associazioni di volontariato, dall’altra le ditte e i partner.

Anche per il 2026 è attiva la collaborazione con ARENAWAYS che garantirà il viaggio gratuito in treno a tutti coloro che mostreranno la propria iscrizione al controllore. (treni in transito nella tratta Cuneo-Saluzzo con orario di marcia da consultare sul sito www.arenaways.it).

Sono previste modifiche alla viabilità lungo il percorso della gara.

Al termine della manifestazione, polenta per atleti e volontari. Sono circa 160 impegnati nelle varie fasi della manifestazione.