Weekend in Granda: ultime sfilate di Carnevale, ma anche cultura, spettacoli ed eventi

Ancora tante occasioni per festeggiare il Carnevale in Granda, con le ultime sfilate a Racconigi, Beinette, Demonte, Alba, Ormea, Canale e in altre località.

Non mancheranno concerti e rappresentazioni teatrali, come i primi mercatini all’aperto e le occasioni per assistere a eventi sportivi o a parteciparvi, come nel caso della “Mezza del Marchesato” a Saluzzo.

Saranno aperte moltissime mostre d’arte e fotografiche, nonchè laboratori, eventi per bambini, rassegne musicali e incontri con autori.

Si consiglia sempre di consultare con attenzione le previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

***

CUNEO: 80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Sabato 21 e domenica 22 febbraio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nello Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO: LA SCATOLA

Sabato 21 febbraio, alle ore 17, presso la Biblioteca 0-18 di Cuneo, via Santa Croce 6, terzo appuntamento della rassegna di Dispari Teatro per bambini e bambine, con lo spettacolo "La scatola - Un teatro nel baule”. Info: www.dispariteatro.it

CUNEO: LABORATORIO PER BAMBINI

Sabato 21 febbraio, alle 10 e alle 11, nel Complesso Monumentale di San Francesco, sarà organizzato un laboratorio per famiglie con bambini 3-6 anni, alla scoperta dei suoni del mattino di Roma. Attività nell'ambito della mostra "La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione". Evento gratuito a prenotazione obbligatoria. Info: https://fondazionecrc.it/

CUNEO: TAL E QUAL

Sabato 21 febbraio, alle ore 21, sul palco del teatro Toselli si esibirà la Compagnia “D’la Vila” di Verzuolo con la commedia in piemontese “Tal e qual”. Info. 347 87 38 733.

CUNEO: RECITAL THE QUEENES MASKES

Sabato 21 febbraio, alle ore 18, presso il circolo “’L Caprisi”, andrà in scena il recital di Elisa La Marca “The Queens Maskes”.

CUNEO: LE MAZURCHE DI FRYDERYK

Sabato 21 febbraio alle ore 16 presso Fondazione Casa Delfino, in corso Nizza 2, incontro musicale curato dal maestro Luigi Dominici con “Le Mazurche di Fryderyk”. Info: www.fondazionecasadelfino.it

CUNEO: MODULAZIONI KIDS

Domenica 22 febbraio, al Rondò dei Talenti, V edizione di Modulazioni, il festival di musica antica che unisce tradizione e innovazione. Il primo incontro ha per titolo "Suite Biberon”. Info: https://www.modulazioni.net/modulazioni-kids/

CUNEO: INCONTRI D'AUTORE

Domenica 22 febbraio, alle ore 16.30, presso lo Spazio Incontri di Fondazione CRC in via Roma 15, concerto del Duo Maclè, con Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi al pianoforte. Info: 333 49 84 128.

CUNEO: IDA E LA BAMBINA NUOVA

Domenica 22 febbraio, alle ore 17.30, presso l'ex chiesa di Santa Chiara in via Savigliano, nuovo spettacolo della rassegna "Domeniche a teatro" dedicata alle famiglie, dal titolo "Ida e la bambina nuova”. Info: https://www.dispariteatro.it/

***

ALBA: BALLO DEI BIMBI

Sabato 21 febbraio ritrovo dei bimbi e delle maschere alle ore 14.30 in Piazza Ferrero. Partenza per la sfilata che raggiungerà il Palazzo Mostre e Congressi per il tradizionale ballo, con giochi e divertimento per tutti. Info: https://www.famijaalbeisa.it/

ALBA: CALCO DELLA PIETÀ

Domenica 22 febbraio, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, nell’ambito della mostra “La Pietà di Michelangelo. Il Calco. Dalla Basilica Vaticana ad Alba”, è in programma una giornata interamente dedicata all’accessibilità. Al mattino, in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale del Piemonte e con l’Istituto dei Sordi di Torino, si terrà una visita dedicata a persone con disabilità visive e uditive, pensata per favorire una fruizione piena e consapevole del percorso espositivo. Alle ore 16, la mostra si aprirà a una visita multisensoriale aperta al pubblico attraverso una pluralità di linguaggi e strumenti: tatto, udito, olfatto e mediazioni accessibili. Info: https://www.bancadalba.it/

ALBA: ALBA INDUSTRIALE

Sabato 21 febbraio, dalle 10 alle 12 tour guidato Alba Industriale, per esplorare con una guida il centro storico della città, visitando i siti archeologici industriali e incontrando i personaggi che l’hanno fatta grande. Info: https://www.turismoinlanga.it

ALBA: STORIE DELL’ALTRO IERI

Sabato 21 febbraio, alle ore 18, negli spazi dello studio d’arte Professional Workshop in corso Torino 18, si inaugura la mostra fotografica “Storie dell’Altro Ieri”. Ingresso libero.

ALBA: MINI OTTONI

Sabato 21 febbraio, alle ore 17, presso il museo Eusebio esibizione del gruppo di strumentisti a fiato MiniOttoni.

ALBA: ALBA SOTTERRANEA

Sabato 21 e domenica 22 febbraio, con ritrovo presso l'Ufficio Turistico in Piazza Risorgimento 2, sarà attivo il percorso guidato Alba Sotterranea, tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio. Durata 1 ora e 45 minuti. Info: ambientecultura.it

ALBA: AL MUSEO DIOCESANO CON L’ARCHEOLOGA

Domenica 22 febbraio, due turni di visita alle 15 e alle 16.30, per il tour guidato al percorso archeologico con l’accompagnamento di un’archeologa professionista. Info: https://visitmudi.it/

ALBA: TEATRO DEL TERRITORIO

Domenica 22 febbraio, alle ore 17, al teatro sociale “G. Busca”, la rassegna “Teatro del Territorio” ospita la Compagnia Carla S. con l’esilarante commedia “La camola dla gelosia”. Info: 0173/292472 - biglietteria.teatrosociale@comune.alba.cn.it

***

BEINETTE: CARNEVALE

Sabato 21 febbraio, alle ore 15, sfilata di Carnevale, con gruppi mascherati e carri allegorici. A seguire, sono previsti merenda per tutti, giochi per i più piccoli a cura del gruppo animatori di Beinette, musica, divertimento e molto altro. In serata cena con DJ set. Info: beinette.proloco@gmail.com

***

BENE VAGIENNA: MOSTRE

Per visitare le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di san Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera, consultare il sito https://www.amicidibene.it/

***

BOVES: SUN CHORUS

Domenica 22 febbraio, alle ore 18, nel teatro Borelli, concerto del “Sun Chorus” intitolato “…ma di tutte la più grande è l’amore”. Ingresso libero e gratuito.

***

BRA: ARTICO FESTIVAL

Domenica 22 febbraio, alle ore 20.30, al teatro Politeama, concerto dei “Fine Before You Came” nell’ambito di Artico Festival. Info: www.articofestival.it

***

BUSCA: TATA MARÌ

Domenica 22 febbraio, alle ore 16.30, presso il Teatro Civico, andrà in scena lo spettacolo "Tata Marì" della Compagnia Cattivi Maestri di Savona. L'appuntamento fa parte della Stagione teatrale "Soffia il vento" organizzata dalla compagnia Santibriganti Teatro. Info: www.santibriganti.it/

BUSCA: VISITA MOSTRA E CAVE

Domenica 22 febbraio escursione alle cave di alabastro di Busca, abbinata alla mostra “SBAM! Un percorso nella Pop Art”. Partenza da Casa Francotto alle ore 10 e alle ore 14,30. Info: 371 54 20 603 - info@casafrancotto.it.

***

CARAGLIO: SWAP PARTY

Sabato 21 febbraio, dalle 15 alle 17.30, presso il Filatoio Rosso, verrà organizzato uno “Swap party” con scambio di vestiti di bambini e ragazzi. Abiti attuali, di buona qualità, massimo sette pezzi. Info: www.facebook.com/AssociazioneDiFiloInFilo/

***

CANALE: FÈ BALÈ L’ORS

Sabato 21 febbraio, dalle 15.30, partenza del corteo musicale da piazza della Vittoria per celebrare un antico rito di carnevale. Musica tradizionale e canto di strambotti con i Canalensis Brando.

***

CENTALLO: BALLI OCCITANI

Sabato 21 febbraio, dalle ore 21, al Pala Crf di piazza don Gerbaudo, tornano i balli folk e occitani con la “Folk en Rouge ensemble”.

***

CERVERE: ALLA RICERCA DEL TARTUFO

Sabato 21 febbraio, con partenza alle ore 10.30, si svolgerà un'escursione con ricerca simulata del tartufo nero. L'attività è gratuita con prenotazione obbligatoria ed è condotta da un accompagnatore naturalistico e un trifolao. Info: https://www.cuneoalps.it/

***

CHERASCO: SIAMO FUORI DI TESTA

Domenica 22 febbraio, alle ore 17, nel teatro “G. Salomone”, andrà in scena la commedia brillante “Siamo fuori di testa”, di Camillo Vittici, con adattamento e regia di Marta Tibaldi. Info: 347 78 51 494.

CHERASCO: SBAM! UN PERCORSO NELLA POP ART

Domenica 22 febbraio in orario 9.30-12.30 / 14.30-18.30 ultimo giorno di apertura della mostra “Sbam! Un Percorso nella Pop Art”.

***

COSTIGLIOLE SALUZZO: TALENTO

Domenica 22 febbraio, alle ore 16.30, presso il Palazzo Sarriod de La Tour, nell'ambito della rassegna teatrale "Il Teatro dei Suoni", Aline Nari e We Speak Dance Kids daranno vita allo spettacolo "Talento ". Info: https://www.lafabbricadeisuoni.it/

***

CRISSOLO: ESCURSIONE

Sabato 21 febbraio, alle ore 14, ritrovo in Piazza Duca degli Abruzzi per escursione invernale verso Meire La Font, nell'ambito della Rassegna "4 passi a Crissolo". Evento a pagamento. Info: 329 14 23 539.

***

DEMONTE: VISITE A PALAZZO BORELLI

Sabato 21 febbraio alle ore 17 e domenica 22 febbraio alle 10.30, saranno possibili le visite a palazzo Borelli, simbolo del paese. Info: 328 20 32 182 - www.vallesturaexperience.it

DEMONTE: CARNEVALE

Domenica 22 febbraio alle ore 10.30, Santa Messa in maschera. Dalle 14.30 partirà la grande sfilata per le vie del paese con maschere, carretti, majorettes e banda musicale. Alle ore 17.30 Grande ballo di chiusura con “l’Orchestra i Roeri” e possibilità di cenare presso il Palatenda. Info: 345 42 00 755.

***

DOGLIANI: VIJÀ LETTERARIA

Sabato 21 febbraio, alle ore 21, presso la Bottega del vino, 7a edizione della “Vijà letteraria” con letture di testi e l’atmosfera delle antiche vijà contadine.

***

DRONERO: MESSA IN SCENA

Domenica 22 febbraio, dalle ore 15 alle ore 19 nel Museo Mallè, sarà aperta la mostra "Messa in Scena - L'altro reale nelle fotografie di Aldo Galliano”. Info: https://www.museomalle.org/

***

FRABOSA SOTTANA - ARTESINA: FESTA MASCOTTE

Sabato 21 febbraio, a partire dalle ore 14, ad Artesina, località piazzale Quarti, 19° Raduno delle Mascotte, dedicato ai bambini e alle famiglie, in compagnia dei pupazzi più simpatici, provenienti da tutta Italia. Ingresso libero. Info: 0174/242000.

FRABOSA SOTTANA - ARTESINA: MONDOLÈ SKI RAID

Domenica 22 febbraio, ad Artesina si svolgerà la prima edizione della Mondolè Ski Raid, gara individuale di sci alpinismo inserita ufficialmente nel calendario Coppa Italia FISI. Info: https://www.trerifugi.it/

FRABOSA SOTTANA - PRATONEVOSO: FESTA DI CARNEVALE

Sabato 21 febbraio, alle ore 16.30, a Prato Nevoso, grande festa di Carnevale con le scuole di sci per grandi e piccini. Info: 0174/334151.

FRABOSA SOTTANA - PRATONEVOSO: 105XMASTERS WINTER TOUR

Nel week end si svolgerà la terza tappa del Winter tour di 105XMasters lo snowpark dove ad esibirsi, in entusiasmanti e spettacolari evoluzioni saranno atleti professionisti. Info: 0174/334151.

***

LIMONE PIEMONTE: KIDS TOUR 2026

Sabato 21 febbraio, dalle 13 alle 17, in piazza San Sebastiano, tappa limonese del Kids Tour di AS Monaco. Un pomeriggio di divertimento e sport offerto da AS Monaco. Info: https://www.limoneturismo.it/index.php?lang=ita

LIMONE PIEMONTE: MERCATINI

Sabato 21 e domenica 22 febbraio, dalle ore 8 alle 19, in via Roma - zona pedonale, si svolgeranno i mercatini tematici del legno, della ceramica e della pietra. Ingresso libero. Info: https://www.limoneturismo.it/index.php?lang=ita

***

MAGLIANO ALFIERI: CASALINGHI DISPERATI

Domenica 22 febbraio, alle ore 17, nel salone Multifunzionale “Riez” di frazione Sant’Antonio, andrà in scena la commedia brillante “Casalinghi disperati” della compagnia Tanto di Cappello Teatro, nell’ambito della rassegna “Se una sera d’inverno”.

***

MARENE: LA SCATOLA

Domenica 22 febbraio, alle ore 16, presso l’Auditorium San Giuseppe, si terrà lo spettacolo teatrale "La Scatola" con la compagnia Il Teatro nel Baule, rivolto ai bambini e alle loro famiglie. A seguire, merenda per tutti. Info: https://parrocchiamarene.it/auditorium-2/

***

MONDOVÌ: PETER PAN, SUL FILO DELLA FANTASIA

Sabato 21 febbraio, alle ore 18, il Comune Mondovì e la Compagnia di Teatro Marenco presenteranno al Teatro Baretti la rassegna teatrale per famiglie "Peter Pan, sul filo della Fantasia". Info: 0174/330358 - https://piemontedalvivo.it/

MONDOVÌ: CUBIQA IN CERAMIQA

Nel week end sarà ancora visitabile la mostra “Cubiqa in Ceramiqa”, presso il Museo della Ceramica. Ingresso libero negli orari di apertura del museo. Info: 0174/330358.

MONDOVÌ: DONNE DEL TERZIARIO

La Confcommercio Cuneo promuove la mostra fotografica “Donne del Terziario: Storie di Impresa, Innovazione e Futuro” presso il Museo della Ceramica. La mostra è visitabile gratuitamente. Info: 0174/330358.

MONDOVÌ: TRA SOGNO E MAGIA

Sabato 21 febbraio, nell’ex chiesa di Santo Stefano, visitabile la mostra "Tra Sogno e Magia". Info: https://www.belocalpiemonte.it/

MONDOVÌ: MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

Domenica 22 febbraio, torna l'appuntamento nel rione Breo, con antiquariato minore, vintage, modernariato, artigianato e creatività. Decine di espositori propongono oggetti d'altri tempi e da collezione. Info: https://www.casamalta.it/

***

ORMEA: CARNEVALE

Domenica 22 febbraio, dalle ore 15, sfilata per le vie del borgo per la Festa di Carnevale. Merenda per tutti e gonfiabili nella Sala Società Operaia sino alle ore 18. Info: 0174/392157.

ORMEA: MOSTRA DEI RICORDI DEL BAULE DELLE DONNE

Nel week end, in orario 9.30-12 /15-17, a Palazzo delle Meridiane, sarà aperta la "Mostra dei Ricordi del Baule delle Donne", ogni punto, ogni quadro, ogni nodo ha una storia per riconoscere il valore del fare. Info: 0174/392157.

***

PIASCO: IL PADRE DELLA SPOSA

Sabato 21 febbraio, alle ore 21, nella sala polivalente “Dottor Francesco Serra”, la compagnia degli “Scrussià” presenterà la commedia divertente “Il padre della sposa”. Biglietti in vendita presso la biblioteca civica, ricavato devoluto in beneficienza all’associazione Papa Giovanni XXIII.

***

PIOZZO: RICERCA DEL TARTUFO

Sabato 21 febbraio, con partenza alle 14.30, si svolgerà un'escursione con ricerca simulata del tartufo nero, della durata di 2h30, condotta da un accompagnatore naturalistico e un trifolao. Info: https://www.cuneoalps.it/

***

PRAZZO - SAN MICHELE: DISCESA IN BOB

Domenica 22 febbraio, a partire dalle ore 10, nella piazza di frazione San Michele, annuale discesa in bob per tutti, non competitiva, da affrontare con lo spirito del carnevale. A seguire pranzo e premiazioni delle maschere più divertenti e ai bob più originali.

***

RACCONIGI: CARNEVALE

Sabato 21 febbraio, dopo un pomeriggio dedicato ai bambini, in programma la sfilata dei carri in notturna, con partenza in via Umberto I alle 20.45. A guidare i festeggiamenti, la maschera simbolo del Carnevale in Piemonte, Gianduja, personaggio nato dalla fantasia del burattinaio racconigese Gioacchino Bellone e del torinese Giovanni Battista Sales. Info: https://www.visitracconigi.com/

RACCONIGI: TROVAROBE

Domenica 22 febbraio, dalle ore 7.30 alle ore 18, nel centro storico, si terrà il "Trovarobe": grande mercatino dell'antiquariato, del collezionismo e modernariato. Info: 392 08 11 406.

***

RODELLO: RESTÈ 2026

Sabato 21 febbraio, alle ore 21, la compagnia teatrale PoEM | Potenziali Evocati Multimediali sarà in residenza artistica a Rodello e proporrà la Meditazione sul Vangelo della Prosperità, di Gabriele Vacis. Un’esperienza intima e suggestiva che trasforma il teatro in uno spazio di ascolto, presenza e riflessione, al Teatro della Chiesa dell’Annunziata di Rodello. Info: https://restee.it/eventi

***

ROCCAVIONE: CARNIVAL PARTY

Sabato 21 febbraio, dalle ore 22, festa mascherata Face Id [Not Found] – Carnival Party, presso il centro polifunzionale, in prossimità dei campi sportivi. Una serata tutta da vivere, tra maschere, musica e luci. Info: 345 29 04 123.

***

SALUZZO: ENSAMBLE SINFONICO APM

Sabato 21 febbraio, alle ore 21, presso la Scuderia B de Il Quartiere a Saluzzo, l’Ensemble Sinfonico APM e il pianista Bruno Maria Billone, diretti dal Maestro Anthony Fournier, eseguiranno un repertorio composto da musiche di L. Van Beethoven. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Info: https://www.consonanteapm.it/

SALUZZO:LA MEZZA DEL MARCHESATO

Domenica 22 febbraio si terrà l’11ª edizione de “La Mezza del Marchesato”, manifestazione nazionale di corsa su strada, uno degli appuntamenti di riferimento del panorama podistico italiano. La gara partirà alle ore 9.30 da Corso Italia a Saluzzo e si concluderà in Piazza Cavour, attraversando i comuni di Manta, Verzuolo e Lagnasco. Info: https://lamezzadelmarchesato.it/

***

SAVIGLIANO: A COME

Sabato 21 febbraio, alle ore 21, presso il Teatro Milanollo, l'organizzazione "Una mano per un sorriso-For Children" organizza lo spettacolo musicale "A come". Le offerte saranno destinate a progetti artistici nelle scuole per i bambini che vivono nelle baraccopoli di Nairobi. Info: 329 24 9 1 727.

***

SINIO: CARNEVALE

Domenica 22 febbraio dalle ore 14.30, carnevale in piazza: giochi per bambini, Truccabimbi ed altre attività per tutti. Via alle danze con la sfilata del Marchese e la Marchesa Del Carretto, esibizione dei Musici e Sbandieratori "Börg dij Patin e di Tesoro". Dalle ore 16 distribuzione Polenta e Salsiccia - Bugie ad offerta libera.

***

SERRALUNGA D’ALBA: GUALAZZI E TEATRO

Sabato 21 febbraio, alle ore 19, la Fondazione Mirafiore accoglie il pianista, cantautore e compositore Raphael Gualazzi, per una serata che intreccia musica e racconto.

Domenica 22 febbraio, alle 16.30, sempre in Fondazione Mirafiore, spazio speciale per bambini e famiglie, con il terzo incontro della rassegna teatrale per bambini e famiglie “Fiabe d’Italia”, con Debora Mancini. Info: https://www.fondazionemirafiore.it/eventi/

***

SOMMARIVA PERNO: CARNEVALE

Sabato 21 febbraio, dalle 14.30, festeggiamenti di carnevale, con giochi, intrattenimento, musica, animazione e merenda per tutti. A seguire sfilata dei bambini con premio alla maschera più bella e dalle 18.30 Aperitivo, Cocktail & American Food e DJ set.

***

VALDIERI - SANT’ANNA: CACCIA AL TESORO IN CIASPOLE

Sabato 21 febbraio, dalle ore 9.30, presso parcheggio Arena a Sant'Anna di Valdieri, si organizza una straordinaria caccia al tesoro in ciaspole per famiglie e bambini. Evento a pagamento. Info: 339 52 69 316.

***

VERNANTE: RIPOPOLARE FESTIVAL

Sabato 21 e domenica 22 febbraio, nuovo appuntamento del Ripopolare Festival, dedicato ai giovani e alla musica d’insieme. Concerto finale aperto al pubblico, in programma domenica presso il Teatro Ex Confraternita alle ore 17.30. Info: 340 27 53 037.

***

VIGNOLO: PIATTI IN MASCHERA

Sabato 21 febbraio, nel salone polivalente dal municipio, si terrà l’evento “Piatti in maschera” con cibo mascherato senza nome. Info: 320 44 47 739. Info su FB Pro loco Vignolo.