Rilascio delle nuove carte d’identità elettroniche: il Comune di Mondovì potenzia il servizio con due nuovi sportelli dedicati

Come disposto dall'art. 5 del regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento Europeo del 20 giugno 2019 sul "Rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione" e come recepito dalla circolare numero 76/2025 del Ministero dell’Interno, a partire dal 3 agosto 2026 la carta d’identità in formato cartaceo non sarà più considerata valida né come documento di riconoscimento sul territorio nazionale, né ai fini dell’espatrio. A prescindere, dunque, dalla data di scadenza riportata sul documento, dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea diventerà inutilizzabile e dovrà essere sostituita dalla Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.).

Al fine di agevolare i residenti monregalesi che devono ancora richiedere la suddetta Carta d’Identità Elettronica, allora, il Comune di Mondovì potenzia il servizio di rilascio attivando due nuovi sportelli dedicati (in aggiunta a quello ordinario) di cui il primo operativo tutti i giorni dal martedì al sabato e il secondo il martedì pomeriggio e il sabato mattina. Tutti i cittadini interessati potranno prenotare un appuntamento online tramite l’Agenda Smart del Comune di Mondovì (selezionando dalla home page del sito istituzionale “Prenotazione appuntamenti – Carte d’Identità Elettroniche”) ovvero telefonicamente al numero 0174.559914 (il mercoledì dalle 14.15 alle 16.45 e il venerdì dalle 15.15 alle 16.45).

Si segnala, inoltre, che il Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, in vigore dal 20 febbraio 2026, ha previsto che la carta di identità elettronica, rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026 a soggetti di età pari o superiore a settanta anni al momento della richiesta di rilascio, ha una durata illimitata ed è utilizzabile anche ai fini dell'espatrio. Resta ferma la facoltà per l'interessato di chiedere il rinnovo della carta d'identità dopo dieci anni dal suo rilascio, ai fini della validità del certificato di autenticazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del citato decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015.

"Continua l’impegno del Comune di Mondovì - il commento del sindaco Luca Robaldo e del presidente del Consiglio comunale Elio Tomatis - volto ad agevolare la cittadinanza nell’espletamento di pratiche imposte dalle nuove normative europee. Dopo l’open day non-stop dello scorso 9 dicembre e grazie alla disponibilità degli uffici comunali e dei singoli operatori, il servizio viene oggi potenziato strutturalmente con due nuovi sportelli (di cui uno attivo tutti i giorni) a testimonianza di un’Amministrazione che prova sempre di più ad assecondare le esigenze dei cittadini".