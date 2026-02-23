Guadarrama e Mondovì: uno scambio culturale sulle tracce di Catalina Micaela

Dal 7 al 15 febbraio il Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” ha vissuto una settimana intensa grazie allo scambio culturale con otto studentesse dell’IES Guadarrama di Madrid, ospitate dagli studenti delle classi 4F e 4E Linguistico. Un’esperienza che ha intrecciato amicizia, pratica linguistica e approfondimento storico all’interno del progetto “Spagna e spagnoli a Torino, Catalina Micaela (1567-1597)”.

Il percorso si è concentrato sulla figura di Catalina Micaela, figlia del re di Spagna Filippo II, tra i sovrani più influenti del XVI secolo. Con il matrimonio con Carlo Emanuele I di Savoia, l’infanta divenne duchessa di Savoia e si trasferì a Torino, contribuendo a rafforzare i rapporti tra la monarchia spagnola e la dinastia sabauda. Attraverso le lezioni del professor Carlo Basso dell’Università di Torino, coordinatore del progetto dal 2023 insieme alla professoressa Chiara Atzori, gli studenti hanno approfondito il ruolo dei matrimoni dinastici e il loro valore politico e strategico nell’Europa dell’epoca.

Uno dei momenti più significativi è stato lo studio della corrispondenza tra Filippo II e la figlia. Le lettere rivelano un rapporto insieme familiare e politico: accanto alle preoccupazioni di un padre per la salute e la vita quotidiana della duchessa, emergono consigli di governo, indicazioni sulla gestione della corte e richiami al senso di responsabilità verso la dinastia.

La visita all’Archivio di Stato di Torino ha reso lo studio ancora più concreto. Gli studenti hanno potuto osservare alcune lettere originali, confrontandosi direttamente con documenti scritti oltre quattro secoli fa: la grafia ordinata, i sigilli e la carta ingiallita dal tempo hanno trasformato la storia da materia di studio a esperienza tangibile.

Il progetto ha inoltre messo in luce i legami storici tra Spagna e territorio monregalese. La stagione in cui visse Catalina Micaela coincise con un periodo di rafforzamento del Ducato di Savoia e con la realizzazione di importanti opere architettoniche e religiose, tra cui il Santuario di Vicoforte, oggi testimonianza concreta di quei rapporti politici e culturali.

Un parallelo significativo è emerso anche con Guadarrama, nei pressi della quale sorge il Monastero de El Escorial, voluto da Filippo II dopo la battaglia di San Quintino del 1557. Complesso che unisce palazzo reale, monastero e basilica, l’Escorial rappresenta il cuore simbolico della monarchia spagnola, così come il Santuario di Vicoforte racconta il legame tra il territorio piemontese e la dinastia sabauda.

Lo scambio ha quindi assunto un valore che va oltre l’esperienza scolastica: Guadarrama e Mondovì si sono scoperte unite da una storia comune. Le studentesse spagnole hanno ritrovato nel territorio monregalese tracce della propria memoria nazionale, mentre gli studenti italiani hanno potuto osservare come la storia europea continui a vivere nei luoghi, negli archivi e nelle relazioni costruite oggi.