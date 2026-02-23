 / Attualità

Attualità | 23 febbraio 2026, 11:51

I Commedianti Niellesi portano in scena la commedia "Gli instabili"

Appuntamento venerdì 27 febbraio alle 21 in sala polivalente

I Commedianti Niellesi portano in scena la commedia &quot;Gli instabili&quot;

La 4^ rassegna dei Commedianti Niellesi giunge alla penultima serata presentando, per la prima volta sul palco della Sala Polivalente la compagnia “GLI INSTABILI” di Trinità che allieteranno la serata con una dolce commedia dal titolo “COME DUE SORELLE” in due atti ed un po’ di Ernesto Zucco.

La Commedia, per accontentare una volta tanto anche chi non “mastica”il dialetto piemontese, sarà recitata  in lingua italiana.

Venerdì 20 marzo la rassegna si concluderà con la Nuova Filodrammatica Carrucese.

I Commedianti Niellesi, nel mese di marzo, saranno in scena con “La Locandera” sabato 14  a Cengio e giovedì 26 a San Michele per continuare poi a Bene Vagienna domenica 29 con la nupva commedia (Monsù Knok médich – La fòrsa dla Medicin-a”)  che avrà il suo esordio ufficiale sul palco della Sala Polivalente di Niella Tanaro nelle serate di venerdì 10 e domenica 12 aprile 2026 alle 21.

Ingresso € 10,00 (gratuito sino a 18 anni ed ai Commedianti Niellesi)

Per info e prenotazioni: FERRERO CLAUDIA 331-2986821

comunicato stampa

