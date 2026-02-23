L'Alta Langa debutta a New York: il Consorzio porta le "alte bollicine" piemontesi negli Stati Uniti

Il Consorzio Alta Langa organizza il suo primo evento ufficiale negli Stati Uniti: si terrà il 10 marzo 2026, dalle 11.00 alle 16.00, a Eataly Downtown a New York City.

L’appuntamento B2B, a cui prenderanno parte 27 produttori di Alte Bollicine Piemontesi, segna una tappa significativa nel percorso di consolidamento della denominazione sul mercato statunitense.

Una degustazione a banchi d’assaggio sarà affiancata da due seminari in cui si approfondiranno le radici storiche dell’Alta Langa DOCG, le peculiarità dell’area di produzione e gli elementi distintivi che caratterizzano i suoi vini nel panorama degli spumanti Metodo Classico. I seminari saranno condotti da Juliana Colangelo, wine marketing leader e host di Italian Wine Podcast, insieme ai rappresentanti del Consorzio.

"Portare per la prima volta l’Alta Langa DOCG a New York rappresenta un traguardo importante per la nostra denominazione", dichiara Giovanni Minetti, presidente del Consorzio Alta Langa. "Questo evento ci consente di condividere la nostra storia, il territorio e il lavoro collettivo dei produttori, presentando l’Alta Langa come autentica espressione del Metodo Classico, profondamente radicata nel tempo e nel luogo".