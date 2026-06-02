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Eventi | 02 giugno 2026, 08:29

Bra, prenotazioni aperte per la tradizionale festa di quartiere oltre-ferrovia

Appuntamento presso l’area verde di via Fratelli Rosselli venerdì 19 e sabato 20 giugno

In foto una passata edizione della festa

In foto una passata edizione della festa

A Bra è tutto pronto per la tradizionale festa del quartiere oltre-ferrovia, giunta alla 43ª edizione. L’appuntamento è presso l’area verde di via Fratelli Rosselli, dove si respirerà allegria e convivialità.

Si parte venerdì 19 giugno, alle ore 19.30, con la serata pizza e l’intrattenimento musicale a cura del duo One Shotties. Al prezzo di 15 euro saranno serviti pizza, acqua e dolce. Prenotazione obbligatoria entro il 16 giugno ai numeri 333/1415164 e 335/6752082.

Sabato 20 giugno, alle ore 20, è in programma la cena campestre con menù al costo di 25 euro, composto da: tris di antipasti; lasagnette al forno; roast beef con verdure grigliate fredde; bonet; acqua/pane/grissini (bevande escluse, ma acquistabili in loco). Prenotazione obbligatoria entro il 14 giugno. Seguirà la serata danzante ad ingresso gratuito con Daniela Busso e l’orchestra Scacciapensieri.

Durante le manifestazioni funzionerà il servizio bar. Attenzione. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone o cose, prima, durante e dopo le manifestazioni. Che dite, prenotiamo?

Silvia Gullino

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