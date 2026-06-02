EVENTI / La Repubblica compie 80 anni: le celebrazioni in Granda. Nel pomeriggio svago e cultura

Il giorno dell’80° compleanno della Repubblica Italiana sarà caratterizzato in Granda da alcuni eventi istituzionali, in particolare a Cuneo e Bra, ma anche da molti appuntamenti di svago e di giornate nella natura.

Segnaliamo la possibilità di visitare alcuni castelli, musei e dimore storiche (consultare https://castelliaperti.it per orari) e di partecipare a feste di piazza (Robilante e Roccaforte Mondovì), come a concerti, festival, escursioni, camminate enogastronomiche e ad eventi sportivi (Mondovì e Racconigi).

Consigliamo sempre di prestare attenzione alle previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it .

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CUNEO: MOSTRA IN PREFETTURA

Martedì 2 giugno continua l’apertura straordinaria del Palazzo della Prefettura, che ospita la mostra fotografica “1946-2026 – 80 anni della Repubblica. I volti dei suoi Presidenti in visita a Cuneo”. Un percorso emozionale costruito attraverso le immagini storiche dei Presidenti della Repubblica in visita nel territorio cuneese.

CUNEO: COMMEMORAZIONI 2 GIUGNO

Martedì 2 giugno, in piazza della Costituzione, alle 10.30 si svolgerà la tradizionale cerimonia istituzionale per gli 80 anni della Repubblica Italiana, con l’alzabandiera, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e la consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

CUNEO: CONCERTO SINFONICO

Martedì 2 giugno, alle ore 21, al teatro Toselli, si terrà il concerto sinfonico gratuito e aperto alla cittadinanza, dell’Orchestra Bartolomeo Bruni. Verranno eseguite alcune celebri ouverture del repertorio operistico italiano, come l’ouverture de La traviata di Giuseppe Verdi, le vivaci e frizzanti pagine tratte dal “Guglielmo Tell” e da “Il signor Bruschino” di Gioachino Rossini e la Sinfonia n.6 in Fa maggiore op.68, detta “Pastorale”, di Ludwig van Beethoven.

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ALBA: ALBA MUSIC FESTIVAL

Martedì 2 giugno, nell’ambito dell’Alba Music Festival, alle ore 11 nella Chiesa di San Giuseppe, “Menu concerto” con Salvatore Lombardi flauto, Piero Viti chitarra, e musiche a richiesta di autori vari. Prima esecuzione mondiale di Vivaldiana Leo Brouwer. Alle ore 16 in sala Beppe Fenoglio “Armonie senza tempo: viaggio dalla tradizione al contemporaneo” con Orchestra Chitarre in Città 2026. Alle ore 18 nella chiesa di San Domenico “Concerto conclusivo” dell’Orchestra Alba Filarmonica. Info: https://www.albamusicfestival.com/it/italy-usa-alba-music-festival-2026

ALBA: ALBA SOTTERRANEA

Martedì 2 giugno sarà possibile partecipare al tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il museo civico F. Eusebio. Info: ambientecultura.it/territorio/alba/musei/eusebio/alba-sotterranea-viaggio-al-centro-della-citta/

ALBA: MUSEO DIOCESANO

Martedì 2 giugno il Museo Diocesano sarà aperto dalle 14.30 alle 18.30. Info: https://visitmudi.it

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BAROLO: ESCURSIONE

Martedì 2 giugno camminata con guida escursionistica da Barolo a Monforte con degustazione in cantina. Distanza: 11 km, dislivello: 500 m. Info: 348 74 46 518.

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BENE VAGIENNA: MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di San Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

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BOVES: SPASGIADA GALUPA

Martedì 2 giugno ritrovo nel piazzale di Madonna dei Boschi e dalle ore 10 partenze per la 25a edizione della “Spasgiada Galupa” fino a Rosbella. 7 tappe gastronomiche con un bicchiere di vino ad ogni fermata. In caso di pioggia pranzo al Mercato del Fagiolo. Info: 0171/391894 - manifestazioni@comune.boves.cn.it

BOVES: KALEIDOSCOPE GUITAR FESTIVAL

Martedì 2 giugno, nell’ambito del “Kaleidoscope Guitar Festival”, alle ore 20.45, concerto di Andy Garcia all’Auditorium Borelli.

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BRA: MUSEI APERTI

Martedì 2 giugno, in occasione degli 80 anni della Repubblica italiana, i musei civici braidesi saranno eccezionalmente aperti al pubblico. Il Museo di archeologia storia arte di Palazzo Traversa e il Museo Craveri di storia naturale saranno visitabili dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, mentre il Museo del Giocattolo sarà accessibile solo con visita guidata (senza necessità di prenotazione) nei seguenti orari: 10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30. Il parco della Zizzola e la “Casa dei braidesi” ospitata al suo interno saranno invece aperti dalle 10 alle 18 con orario continuato.

BRA: COMMEMORAZIONI

Martedì 2 giugno, alle ore 16, intitolazione a Marina Garrone Ronchi Della Rocca, staffetta partigiana, dell’area verde presso l’ospedale S. Spirito. Cerimonia ufficiale della Festa della Repubblica alle ore 17 in piazza Caduti per la Libertà.

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BUSCA: NEGATIVI DINMENTICATI

Martedì 2 giugno, presso Casa Francotto, sarà visitabile la mostra fotografica "Negativi Dimenticati" curata da Stefano Maffei, Lucia Baldini e Bruno Murialdo. Le immagini catturano momenti rari sui set di due capolavori degli anni Sessanta: "La ragazza con la valigia" di Valerio Zurlini e "La grande guerra" di Mario Monicelli. Info: https://casafrancotto.it

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CHIUSA DI PESIO: VISITE GUIDATE AL MUSEO

Martedì 2 giugno, alle ore 16, sarà possibile effettuare una visita guidata al Complesso Museale “Cav. G. Avena” della durata di circa un’ora. Info: 0171/734990.

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DEMONTE: VISITE A PALAZZO BORELLI

Martedì 2 giugno, alle ore 10.30 e 15.30, saranno possibili le visite guidate al seicentesco Palazzo Borelli, luogo simbolo della storia di Demonte, con mostra “Paesaggi del contemporaneo” di Alessia Clema. Info: https://www.vallesturaexperience.it

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FOSSANO

Martedì 2 giugno il Castello dei Principi D’Acaja sarà aperto, con partenza tour alle ore 11, 15 e 16.30. Info: 800 210 762 - 0172/60160.

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FRABOSA SOPRANA: GROTTA DEL CAUDANO

Martedì 2 giugno la Grotta del Caudano sarà aperta a partire dalle 10.30. Info: 331 87 57 807 - infopointmondole@gmail.com

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GOVONE: MOSTRA E CASTELLO

Martedì 2 giugno sarà ancora visitabile la mostra “Kind Dragons in Enchanted Worlds” di Isabella Mandelli, un percorso immersivo tra immaginazione, colore e Barabubbles, figure nate nel 2017 da un processo creativo che trasforma l’errore in possibilità e veicola messaggi di gentilezza, inclusione e cura. La residenza sabauda è aperta per le visite negli orari 10-12.30 e 15-18. Info: www.castellorealedigovone.it

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GUARENE: FESTIVAL COLLINE IN MUSICA

Martedì 2 giugno, alle ore 18.30, presso il Castello di Guarene, inaugurazione del Festival Colline in Musica con l’Orchestra da Camera “Michelangelo Abbado” e il violoncellista Francesco Dillon. Il programma del concerto d’apertura sono le radici del Novecento italiano. Info: https://roeroculturalevents.it

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MAGLIANO ALFIERI: CASTELLO

Martedì 2 giugno aperto il Museo dei soffitti in gesso e il Teatro del Paesaggio presso Castello degli Alfieri di Magliano, con orario 10.30-18.30.

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MANTA: CACCIA AL TESORO DI VALERANO

Martedì 2 giugno, alle 14.30, prenderà il via da piazza del Popolo, il gioco a squadre per famiglie “Caccia al Tesoro di Valerano”, ispirato dalla storia del Marchesato. Info: 340 36 48 397.

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MONDOVÌ: MEETING DI PRIMAVERA

Martedì 2 giugno torna alla pista di Atletica “Fantoni Bonino” di località Beila, il Meeting di Primavera Internazionale, appuntamento di riferimento per l’atletica leggera, che ogni anno richiama atleti e società da tutta Italia e dall’estero. Info: https://www.atleticamondovi.net

MONDOVÌ: TRA SOGNO E MAGIA

Martedì 2 giugno sarà ancora visitabile “Tra sogno e magia. Pittura surreale e fantastica”, una straordinaria mostra dedicata a Salvador Dalì e ai grandi protagonisti del Surrealismo, nella ex Chiesa di Santo Stefano. Info: https://www.belocalpiemonte.it

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ORMEA: IL CUORE DELLA MONTAGNA

Nel week end continuano i numerosi eventi legati a “Il cuore della montagna”. Info: 0174/392157.

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RACCONIGI: VISITE AL CASTELLO

Martedì 2 giugno, apertura dalle 9 alle 19 del castello. Percorso di visita attraverso il primo piano, con l’itinerario tematico Storie dal mondo e le cucine ottocentesche. Il Parco sarà aperto dalle 12 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 17. Al mattino, dalle 8 alle 12, sarà accessibile esclusivamente ai partecipanti alla manifestazione podistica StraRacconigi 2026, promossa dal Comune di Racconigi.

RACCONIGI: STRARACCONIGI

Martedì 2 giugno, ritrovo alle ore 8.30 presso il parco del castello e partenza alle ore 9.30 della StraRacconigi. Info: www.wedosport.net

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ROBILANTE: MUSEI APERTI, POLENTATA, SOUNÀ E CANTÀ

Martedì 2 giugno il Museo della Fisarmonica e l’Esposizione permanente del Ferroclub cuneese saranno aperti negli orari 10-12 e 15-18. Alle ore 12.30 grande polentata in piazza organizzata dalla Pro Loco di Robilante e a seguire “Sounà e Cantà” 21° raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di courenta e balet. Alle ore 15 in Municipio verrà inaugurata la mostra per festeggiare i 20 anni dell’Associazione Limodoro. Info: www.museofisarmonica.com - www.comune.robilante.cn.it

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ROCCABRUNA: MARCIA SUI SENTIERI PARTIGIANI

Martedì 2 giugno ritrovo alle ore 9 in Borgata Centro per la “Marcia sui sentieri partigiani” verso il rifugio “Carlo Fissore” in frazione Sant’Anna. Due ore di cammino con accompagnamento degli studenti dell’Istituto Alberghiero di Dronero. Nel pomeriggio musica e canti partigiani. Info: 328 69 63 517.

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ROCCAFORTE MONDOVÌ: FIERA DELLE ERBE

Martedì 2 giugno, la “Fiera delle Erbe” prevede la partecipazione di numerosi espositori che presentano erbe, piante e fiori, prodotti di erboristeria, spezie, frutta, tisane, oli, salumi speziati e formaggi alle erbe. Info: https://kyepiu.it

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SALUZZO: 49ª MOSTRA DELL'ANTIQUARIATO

Martedì 2 giugno le sale della Castiglia saranno aperte per la 49ª edizione della Mostra dell'Antiquariato. La manifestazione racconterà storie di oggetti antichi e preziosi, unendo tradizione e innovazione. Orario dalle 10 alle 20. Info: https://fondazionebertoni.it

SALUZZO. MUSEI APERTI

Martedì 2 giugno, nell’ambito di "Start/Storia Arte Saluzzo", tutti i musei della città saranno aperti e si potranno visitare a tariffa ridotta. Info: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html

SALUZZO: TRACCIANDO IL SENTIERO

Martedì 2 giugno sarà visitabile negli spazi della Castiglia la mostra collettiva “Tracciando il sentiero. Arte, ambiente e visioni del futuro” – parte della rassegna Dialoghi e altri sguardi e in occasione della 10° edizione di START/SToria e ARTe Saluzzo. Info: https://www.fondazionegaruzzo.org

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SAVIGLIANO: ALDO CAZZULLO

Martedì 2 giugno, alle ore 21, presso il Teatro Milanollo di Savigliano, il Comune organizza un incontro con il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: https://comune.savigliano.cn.it

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VERZUOLO: VISITE AL CASTELLO