"Ritratti Femminili nell'Opera", concerto nel castello di Barolo in occasione dell’8 marzo

Quarto appuntamento dell’edizione 2025/2026 di “Terre Armoniche”, rassegna organizzata dall'Associazione Culturale Santa Cecilia.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo, alle ore 17, nel Tempio dell'Enoturista, presso il Castello Falletti di Barolo, si terrà il concerto dedicato alla donna "Ritratti Femminili nell'Opera", con Hilary Bassi e Virginia Fracassi, pianoforte a 4 mani e narrazione.

Il concerto propone un viaggio tra alcune delle figure femminili più emblematiche della storia del melodramma. Eroine tragiche, amanti appassionate, donne sospese tra dovere e desiderio: personaggi che, pur nati in epoche lontane, conservano una sorprendente attualità. Attraverso musica e narrazione, il pubblico sarà guidato in un percorso che intreccia emozione e riflessione, mettendo al centro la profondità dell’universo femminile.

Hilary Bassi e Virginia Fracassi interpreteranno alcune tra le pagine di più straordinaria intensità drammatica dedicate alle grandi protagoniste dell’opera, da Verdi, Puccini, Rossini, Donizetti, Bizet, Bellini, Mozart.

È necessaria la prenotazione che si può fare con mail asso.santacecilia@gmail.com oppure con telefono al 351 70 56 171 (anche whatsapp).