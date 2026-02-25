 / Solidarietà

Solidarietà | 25 febbraio 2026, 15:12

CCMotorday Alba dona un essiccatore al laboratorio di inclusione "P.L.IN" di Canale

La sezione albese ha consegnato l'attrezzatura all'associazione Accipicchia, che gestisce la palestra lavorativa per persone con disabilità insieme al Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero

Nel pomeriggio del 21 febbraio, una delegazione della sezione di Alba del CCMotorday, composta dal capo sezione Massimo Rainero, dal vice capo sezione Massimiliano Scagliotti e da alcuni soci, si è recata nel Comune di Canale in via Torino 1 presso il "Laboratorio P.L.IN – Palestra lavorativa di inclusione", dove è stato consegnato un essiccatore inox donato all'Associazione Accipicchia ODV.

Presenti alla consegna vi erano anche la presidente dell'associazione Aurelia Abello e gli educatori dell'Equipe Disabilità del Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero.

La visita al laboratorio è stata l'occasione per conoscere l'associazione e il lavoro che viene effettuato all'interno dello stesso e, dopo le foto di rito, tutti i presenti hanno brindato insieme per festeggiare la nuova collaborazione.

