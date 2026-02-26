Savigliano: “La gentilezza è un gioco da ragazzi” in ludoteca

Si intitola “La gentilezza è un gioco da ragazzi”, ed è il nuovo progetto ai nastri di partenza alla ludoteca comunale-centro famiglie di Savigliano.

A partire dal prossimo 6 marzo la tirocinante Chiara proporrà un percorso gratuito di 8 incontri di “educazione alla gentilezza”, per bambini e bambine dai 4 ai 10 anni, insieme ai loro genitori.

«Sarà un’occasione per giocare, condividere e scoprire la gentilezza nelle sue diverse forme» spiegano dalla ludoteca.

L'iniziativa è dalle 17 alle 18. Altri appuntamenti sono in calendario il 13, 20, 27 marzo ed il 1°, 10, 17 e 24 aprile. L'iscrizione è obbligatoria, tramite un link disponibile sui canali social della ludoteca.

Intanto, proseguono le tante attività del centro di via Mutuo Soccorso. Tutti i lunedì e giovedì, dalle 9.30 alle 12, “Spazio gioco 0-3 anni”; il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, “Spazio gioco 0-10 anni”, dalle 16.30 alle 19; tutti i lunedì e mercoledì, “Spazio libero 9-13 anni”, dalle 16.30 alle 19. Oltre ai laboratori con le scuole presso il “Parco della lentezza”, la possibilità di festeggiare il proprio compleanno in ludoteca (il giovedì, il sabato e la domenica pomeriggio) e le tante attività extra organizzate ogni settimana.

Per informazioni, contattare il 335.1273890, oppure il 320. 9025486.



