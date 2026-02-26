Al MUDI di Alba il violino "discordato" di Biber: sabato 7 marzo musica barocca nella Cripta di San Pietro

Per il mese di marzo, il MUDI – Museo Diocesano di Alba sarà aperto dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00 e il sabato e la domenica dalle 14.30 alle 18.30.

Sabato 7 marzo, alle ore 17.30, il Museo diocesano di Alba ospita il secondo concerto della rassegna "Sacro e Profano tra medioevo e barocco", ideata dall’associazione Note e Natura in collaborazione con il Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio Vivaldi di Alessandria.

Nella suggestiva cornice museale e artistica della Cripta di San Pietro, tra reperti archeologici antichi e medievali del MUDI, si esibiranno Ziyu Zhang – violino barocco, Alessio Calabrese – liuto, Filippo Borca – violoncello barocco. I tre giovani musicisti daranno un’interpretazione personale del repertorio di musica sacra del '600 con l'esecuzione di una parte delle "Sonate sopra i misteri del Rosario" del compositore salisburghese Johann Franz Biber per violino "discordato", ovvero accordato in modo differente rispetto all'accordatura tradizionale.

La partecipazione all’evento è gratuita.

I posti sono limitati pertanto è obbligatoria la prenotazione: è possibile prenotare online i biglietti gratuiti tramite la biglietteria ARTSUPP, disponibile sulla home del sito del museo .

La rassegna “Sacro e Profano tra Medioevo e Barocco” prende vita con l’intento di valorizzare alcuni tra i siti più significativi della città di Alba attraverso un percorso di concerti dedicato alla musica antica, eseguita secondo prassi storicamente informate: un approccio interpretativo che negli ultimi anni si sta rivelando sempre più stimolante e coinvolgente per il pubblico, offrendo nuove chiavi di lettura e un ascolto più consapevole delle opere del passato.

Particolare attenzione è rivolta alla valorizzazione dei giovani interpreti, attraverso la collaborazione con le istituzioni scolastiche coinvolte e l’invito a gruppi emergenti già distintisi per qualità e crescita artistica. L’iniziativa è realizzata con il contributo di Fondazione CRC.