Sommariva del Bosco: cinema contro le truffe affettive per la Festa della Donna

In occasione della Festa della Donna, l’Associazione culturale Ripa Nemoris ODV propone una serata di cinema e approfondimento dedicata al tema delle truffe affettive.

Appuntamento venerdì 6 marzo alle ore 21 presso la Sala Conferenze G. Borri di Viale Scuole 11, con la proiezione del film “Anime Violate” del regista Matteo Balsamo.

La serata prende spunto dal film per analizzare una forma di abuso emotivo che colpisce in molti casi le donne. Attraverso testimonianze e ricostruzioni narrative, il documentario esamina le dinamiche psicologiche e relazionali che caratterizzano le truffe sentimentali, le strategie utilizzate dai truffatori e le conseguenze sulle vittime.

La proiezione sarà proceduta da un momento di confronto tra il pubblico e l’associazione ACTA – Azione Contrasto Truffe Affettive e Cybercrime – impegnata nella prevenzione del fenomeno e nel supporto alle persone coinvolte. Nel documentario Anime violate partecipano anche rappresentanti delle forze dell’ordine, tra cui l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato. Interverranno il regista Matteo Balsamo, Iolanda Bonino e Gabriella Tessaris di ACTA.

Alla chiusura, in collaborazione con la Pro Loco di Sommariva del Bosco, una cioccolata calda e un dolce momento conviviale.

L’iniziativa è a ingresso libero.