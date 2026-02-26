"Il Giardino degli Dei" a Fossano: dal silenzio della natura al linguaggio teatrale la storia dei Girasoli

Domenica 15 marzo alle ore 17, presso la Chiesa del Gonfalone (Battuti Bianchi), andrà in scena la restituzione pubblica del laboratorio "Attori in Corso", un percorso teatrale che ha coinvolto le persone del Centro Diurno e della Comunità "I Girasoli" di Cussanio, strutture dirette dal dottor Andrea Barbieri, del Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale dell'ASL CN1.

Il progetto, sostenuto dall'associazione DIAPSI e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, ha preso forma attraverso 10 incontri condotti dal formatore teatrale Claudio Del Toro, in collaborazione con gli operatori delle strutture, con l’obiettivo di fare avvicinare i partecipanti al gioco del teatro in un’atmosfera non competitiva e di stimolo reciproco. Un percorso collettivo che ha permesso di mettersi in relazione con l’altro e con la dimensione scenica favorendo le particolarità e il potenziale artistico di ognuno attraverso il gioco del teatro, in un clima di rispetto e di ascolto dove ogni individuo si possa sentire libero di esprimere la propria creatività.

Ovidio, quando dichiara che le storie che sta per cantare sono nate dagli Dei, spiega che in principio non c’era niente, niente se non la massa silenziosa della Natura, non plasmata né addomesticata. Fu in questa massa che il Dio, “qualunque Dio fosse”, soffiò e creò i venti. Il primo mito fu dunque quello della metamorfosi del mondo, del suo passaggio dal silenzio al linguaggio. Attraverso la tecnica della maschera neutra gli allievi-attori compiranno un viaggio ispirato ai miti greci che, dal silenzio della Natura, prenderanno forma.

La maschera neutra favorisce le proprie particolarità teatrali e ne stimola le potenzialità, permette di liberare il lato creativo per conoscere l'espressione interiore più autentica di ciascuno. Gli attori si trasformeranno in una pagina bianca, in cui successivamente ogni movimento diventa importante e ricco di Bellezza.

L’evento sarà una vera e propria prova aperta in cui i partecipanti esprimeranno loro stessi attraverso la mitologia greca, in una esperienza immaginativa che prende vita “Nel giardino degli dei”.