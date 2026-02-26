Fossano: dal 1° marzo verrà applicata la nuova imposta di soggiorno nelle strutture ricettive

Nel corso del Consiglio Comunale del 22 dicembre è stata istituita l’imposta di soggiorno nelle strutture ricettive di Fossano, che avrà però validità effettiva a partire da domenica 1° marzo.

Il tributo, che sarà riscosso dai soggetti gestori delle strutture ricettive sul territorio comunale fossanesi, è rivolto a una parte di clienti che pernotteranno a Fossano e successivamente destinato alle casse comunali. L’importo è calibrato in base alla tipologia di attività ricettiva e varia da un minimo di 1,50 euro a un massimo di 4 a notte, con alcune eccezioni.

Sono esentati infatti dal pagamento i pernottamenti che si protraggono per oltre dieci giorni consecutivi e, tra gli altri, quelli che riguardano bambini al di sotto dei 12 anni di età, autisti ed accompagnatori turistici, volontari in servizio di Protezione Civile e ospiti di necessità abitativa.

Le tariffe stabilite in essere: 1,50 euro a persona a notte per gli ostelli e campeggi; 2,50 per affittacamere, agriturismi, alberghi fino a due stelle, B&B fino a due stelle, alloggi, case per ferie e case vacanze; 3 euro per alberghi fino a quattro stelle, bed and breakfast oltre le due stelle; 4 euro per alberghi oltre quattro stelle.

Il sindaco Dario Tallone così in occasione del Consiglio Comunale di fine anno scorso: “Abbiamo fatto un conteggio ponderato per definire l’imposta, in base alle categorie delle strutture presenti e con una progressione di costo secondo il tipo di struttura – La tariffa verrà comunque applicata non prima di marzo, non avendo avuto in precedenza uno storico, quindi dei precisi pregressi e un’idea di tariffa da impostare. I primi risultati sull’andamento di quanto raccolto li vedremo a giugno e a fine settembre 2026, stabilendo dei versamenti trimestrali di 12500 euro sui 50mila previsti”.

Una volta partito il regolamento il 1° marzo, sarà messo a disposizione degli operatori un software di gestione per svolgere gli adempimenti dichiarativi e di versamento. Qualsiasi ulteriore informazione può essere richiesta all’ufficio tributi del Comune al numero telefonico 0172/699667 o via mail a: tributi@comune.fossano.cn.it.