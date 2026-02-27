Raccolta RAEE: Cuneo seconda provincia del Piemonte

Nel 2025 Erion WEEE, il Consorzio del Sistema Erion dedicato ai Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), ha gestito in Piemonte quasi 16.000 tonnellate di RAEE Domestici, equivalenti al peso di circa 2 Tour Eiffel, facendo posizionare la regione al settimo posto nella classifica nazionale. Tra i RAEE Domestici gestiti da Erion WEEE in Piemonte, la medaglia d’oro va ai RAEE del Raggruppamento R2 (lavatrici, lavastoviglie e forni) con quasi 7.000 tonnellate gestite; medaglia d’argento per R1 (frigoriferi, congelatori, grandi elettrodomestici per la refrigerazione e il deposito degli alimenti) con oltre 5.000 tonnellate. Il bronzo va ai RAEE del Raggruppamento R3 (Tv e monitor) con 1.600 tonnellate; segue R4 (piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, informatica) con 1.500 tonnellate e infine R5 (sorgenti luminose) con 16 tonnellate.

Il corretto processo di riciclo dei RAEE Domestici gestiti da Erion WEEE in Piemonte ha permesso di ricavare 8.300 tonnellate di ferro, pari a circa 24 volte il peso della copertura della Galleria Vittorio Emanuele; quasi 2.000 tonnellate di plastica, equivalenti a quasi 800.000 sedie da giardino; quasi 400 tonnellate di rame, equivalenti a 447 Km di cavi e oltre 300 tonnellate di alluminio, pari a di 165.000 pentole in alluminio da 28 cm.

Grazie alla gestione virtuosa dei RAEE Domestici nella regione, Erion WEEE ha evitato l’emissione in atmosfera di circa 52.000 tonnellate di CO2 (come la quantità che verrebbe assorbita in un anno da un bosco di 52 kmq, una superficie maggiore di quella occupata dal comune di Castelmagno, in provincia di Cuneo) e ha permesso il risparmio di oltre 21.000.000 kWh di energia elettrica (pari ai consumi domestici annui di una città di quasi 20.000 abitanti, più grande di Domodossola).

“Nonostante i risultati positivi registrati dal Consorzio nel corso del 2025 in tante regioni, i livelli di raccolta nazionali dei RAEE restano ancora lontani dal loro pieno potenziale” – dichiara Giorgio Arienti, Direttore Generale di Erion WEEE. “Anche in Piemonte, la raccolta è stata rallentata da un’eccessiva complessità burocratica, riproponendo una criticità ben nota: senza un’adeguata raccolta non è possibile sviluppare un sistema di riciclo efficace né recuperare le Materie Prime Critiche. Le recenti misure legislative approvate dal Parlamento italiano rappresentano un’opportunità concreta per invertire questa tendenza, grazie a semplificazioni operative, campagne di comunicazione mirate e a una collaborazione strutturata tra tutti i soggetti coinvolti (comuni, distributori, cittadini e consorzi). Un percorso già avviato, nel quale anche il Piemonte potrà offrire un contributo per lo sviluppo del sistema nazionale”.

Nella graduatoria delle province per quantità di RAEE domestici gestiti da Erion WEEE, Torino si conferma al primo posto con 7.500 tonnellate (quasi 25.000 tonnellate di CO₂ evitate e oltre 10.000.000 di kWh di energia elettrica risparmiati).

Al secondo posto c’è Cuneo, con 2.300 tonnellate di RAEE (8.000 tonnellate di CO₂ e 3.000.000 di kWh di energia).

Segue Alessandria, provincia nella quale sono state gestite quasi 2.000 tonnellate (circa 6.000 tonnellate di CO₂ e 2.000.000 di kWh di energia). Novara è quarta con 1.400 tonnellate di RAEE gestite (quasi 5.000 tonnellate di CO₂ e circa 2.000.000 di kWh di energia).

Al quinto posto si colloca Vercelli, con 1000 tonnellate (oltre 3.000 tonnellate di CO₂ e 1.400.000 di kWh di energia). Chiude la classifica Asti, con 433 tonnellate di RAEE (1.400 tonnellate di CO₂ non emesse in atmosfera e quasi 600.000 kWh di energia risparmiata).

Con le quasi 16.000 tonnellate avviate al corretto trattamento, il Piemonte registra un aumento di +1,4% sulle quantità del 2024. Risultato simile all’aumento registrato a livello nazionale (+3%) ma, comunque, ancora troppo distante dai target fissati dall’Unione Europea. Per raggiungere l’obiettivo il nostro Paese dovrebbe, infatti, raccogliere complessivamente circa 12 kg di RAEE per abitante, mentre attualmente è fermo a 6 kg.