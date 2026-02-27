AID Cuneo organizza un incontro su DSA e inclusione scolastica: strategie e strumenti per insegnanti e famiglie

Come accompagnare bambini e bambine nei primi passi della letto-scrittura e del calcolo? E come costruire, nel tempo, un percorso scolastico realmente inclusivo, capace di sostenere l’autonomia e valorizzare le potenzialità di ciascuno?

Da queste domande nasce “Visioni diverse per seguire la stessa strada: strumenti e strategie operative per facilitare l’apprendimento”, l’incontro informativo gratuito promosso dalla sezione di Cuneo di Associazione Italiana Dislessia (AID), in programma giovedì 5 marzo dalle 20.45 alle 22.45 presso l’Auditorium Bper di Bra (via Adolfo Sarti, 8). L’iniziativa nasce anche dal confronto con l’Ufficio Scolastico Provinciale e con gli insegnanti del territorio, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti e realmente applicabili sia in classe sia a casa per sostenere gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) lungo tutto il loro percorso scolastico. La serata si aprirà con un breve intervento di Lara Musso, presidente della sezione AID di Cuneo, che presenterà l’iniziativa e illustrerà le attività dell’associazione sul territorio provinciale, sottolineando l’importanza di rafforzare il dialogo tra scuola e famiglie e di promuovere momenti di informazione e sensibilizzazione anche nelle diverse aree della provincia.

A seguire, la logopedista Valeria Allamandri approfondirà il tema dell’avvio alla letto-scrittura e al calcolo, soffermandosi sulle difficoltà che possono emergere nei primi anni di scolarizzazione e proponendo indicazioni operative e strategie concrete per sostenere i bambini in questa fase delicata. Successivamente, Laura Dalmasso educatrice - rieducatrice DSA, musicoterapista e insegnante MLT E. Gordon, amplierà la riflessione offrendo suggerimenti e strumenti utili per accompagnare il percorso scolastico anche negli anni successivi, con l’obiettivo di impostare un lavoro che favorisca autonomia, organizzazione e consapevolezza nello studio. L’incontro offrirà inoltre spazio al confronto con i partecipanti, per raccogliere domande, dubbi e riflessioni, in un’ottica di collaborazione attiva tra famiglie, docenti e professionisti.

L’evento è rivolto a genitori, docenti, educatori e a tutti coloro che desiderano approfondire il tema delle strategie operative per facilitare l’apprendimento e promuovere una didattica sempre più inclusiva.

La partecipazione è gratuita. È richiesta l’iscrizione tramite il modulo disponibile al link .



È previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione.