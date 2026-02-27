Arenzano, il Sud Sudan in mostra al Tui Bistrot: "Tra polvere e sorrisi" per sostenere la sanità africana

Dal 4 marzo al 1° aprile, presso il ristorante Tui Bistrot di Arenzano, sarà visitabile negli orari di apertura del locale, la mostra fotografica “Tra polvere e sorrisi”, organizzata da Needle, associazione senza fini di lucro impegnata nella realizzazione di interventi di solidarietà e sostegno in Sud Sudan, uno degli Stati più poveri del continente africano.

Il vernissage inaugurale è previsto dalle ore 17.00 alle 19.00 del 4 marzo e sarà accompagnato da un aperitivo. Il 1° aprile, alle ore 20.00, si svolgerà la cena conclusiva “Profumi d’Africa”, con accompagnamento musicale a tema a cura del gruppo Dadà Ankorì.

Non è solo un’esposizione fotografica: è un viaggio tra volti, sguardi e frammenti di vita che raccontano la forza silenziosa e la dignità di una comunità che vive in un territorio segnato da instabilità e dalla ripresa dei conflitti. Il Sud Sudan, paese martoriato ma ricco di umanità, diventa protagonista attraverso immagini che custodiscono storie autentiche e speranze ancora vive.

L’autrice delle fotografie è la dottoressa Cristiana Lo Nigro, che dal 2003 partecipa annualmente a missioni di volontariato presso gli ospedali del Sud Sudan.

L’aperitivo inaugurale e la cena conclusiva sono a pagamento. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto ai progetti sanitari di Needle.

Attraverso la partecipazione, l’ascolto e la condivisione, ciascuno può contribuire concretamente a trasformare un gesto culturale in un atto di solidarietà, rendendo possibile un sostegno reale alle comunità del Sud Sudan.

Prenotazione obbligatoria: +39 347 621 9417

https://associazioneneedle.com/