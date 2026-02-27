“Signora Libertà” fa il tutto esaurito e raddoppia: nuova replica l’8 marzo al Teatro Toselli

Sono bastati pochi giorni perché i biglietti dello spettacolo dei Lou Tapage “Signora Libertà – Le donne cantate da Fabrizio De André” andassero esauriti.

Per rispondere alle numerose richieste, gli organizzatori annunciano una seconda replica alle ore 18, sempre sabato 8 marzo. Un nuovo appuntamento che mantiene intatto il cuore dell’iniziativa: ogni biglietto è un gesto concreto di sostegno al lavoro di accoglienza e protezione delle donne e dei minori vittime di violenza seguite dalla Cooperativa Sociale Fiordaliso nelle case rifugio del territorio.

In pochi giorni i biglietti sono volati, grazie al pubblico. Ed è un grazie che vale doppio: negli spazi protetti della cooperativa, donne e bambini trovano un rifugio temporaneo, una casa possibile, o semplicemente un punto fermo da cui ricominciare. La replica nasce da qui, dalla volontà di ampliare questo sostegno.

Al centro dello spettacolo saranno le figure femminili raccontate da Fabrizio De André: donne osservate, giudicate, spesso marginalizzate, ma mai ridotte al silenzio. I Lou Tapage attraversano questo repertorio tra grandi classici e gemme da riscoprire, con l’aiuto dell’autore: la voce di De André riemerge attraverso materiali d’archivio, mentre proiezioni e frammenti visivi dialogano con le canzoni, spostandone il senso e riportandole nel presente.

Gli arrangiamenti fondono radice popolare e tensione elettrica, costruendo uno spazio scenico che interroga linguaggio, potere e rappresentazione.

Un racconto che rifiuta le semplificazioni e rivendica complessità, proprio nel giorno simbolo della consapevolezza e dei diritti.

L’iniziativa è promossa da Cooperativa Sociale Fiordaliso, Comune di Cuneo – Assessorato Parità e Antidiscriminazioni , all’interno della rassegna “Paripasso – 8 marzo è tutto l’anno”, in collaborazione con Lou Tapage.

Domenica 8 marzo – Teatro Toselli, Cuneo

Replica pomeridiana ore 18 – posti disponibili

Spettacolo serale ore 21 – tutto esaurito

Partecipare significa trasformare la cultura in un atto reale di sostegno e responsabilità collettiva.