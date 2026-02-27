Cuneo, al Cinema Monviso la conferenza di Pro Natura "Antartide, rotta verso il Sud"

Mercoledì 4 marzo, alle ore 21, presso il Cinema Monviso in via XX Settembre 14 a Cuneo, Alessandra Prinzi presenta: Antartide, rotta verso il Sud. estremo. Immagini dalla fine del mondo.

L’Antartide non è solo un luogo sulla mappa: è un’esperienza che cambia lo sguardo sul pianeta, l'unico luogo al mondo dove l'uomo non abbia mai stabilito insediamenti permanenti, dove l'esplorazione ha scritto pagine di incredibile coraggio. Senza pretendere di sfidarne la vastità, il viaggio ha percorso la Penisola Antartica e le isole dell'Oceano Australe e sfiorato il continente più remoto, arido e freddo, dove il silenzio è rotto solo dal vento, dal ghiaccio in continuo movimento e dalla fauna marina.

Ingresso libero. In caso di grande affluenza sarà data la precedenza ai soci Pro Natura fino alle 20,45. La serata è organizzata da Pro Natura Cuneo con il patrocinio del Comune di Cuneo e il contributo del CSV (Centro di servizio per il volontariato).