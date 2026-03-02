Ad Alba si presenta il libro che racconta la storia di Giuseppe Arena: “Il treno non passa una volta sola!”

Una storia di visione, coraggio e passione per la ferrovia. “Il treno non passa una volta sola”, racconta l’incredibile percorso umano e professionale che ha portato un capostazione a fondare la prima compagnia ferroviaria privata in Italia.

Il libro sarà presentato dal suo autore e protagonista, Giuseppe Arena, intervistato per l’occasione dal giornalista Roberto Fiori, martedì 3 marzo alle ore 18 presso la Sala Convegni della Banca d’Alba (via Cavour 4 ad Alba).

Fondatore di Arenaways e figura simbolo della liberalizzazione del trasporto passeggeri in Italia, Giuseppe Arena si racconta con sincerità e intensità, ripercorrendo la straordinaria avventura di un uomo comune capace di lasciare un segno profondo nel mondo ferroviario — e oggi tornato sui binari con nuovi progetti.

Edito da Piemme Mondadori, il volume è un viaggio tra sfide, intuizioni e scelte coraggiose, guidato da una passione per la ferrovia che affonda le radici nella storia familiare dell’autore. Messinese di nascita e torinese d’adozione, Giuseppe Arena ripercorre le tappe fondamentali del proprio percorso: dagli studi tecnici all’esperienza nell’ufficio brevetti, dalla carriera nelle Ferrovie dello Stato alla svolta imprenditoriale che lo portò a sfidare il monopolio di Trenitalia, sia nel trasporto merci sia in quello passeggeri — fino al matrimonio, celebrato naturalmente in treno.

Liberale convinto e visionario, Arena ha anticipato i tempi, diventando negli anni un punto di riferimento per il settore ferroviario italiano ed europeo grazie alla sua profonda conoscenza tecnica e strategica del trasporto su rotaia. Un racconto di determinazione e innovazione che dimostra come le opportunità — proprio come i treni — possano tornare più di una volta nella vita, per chi sa coglierle.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.