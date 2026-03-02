Ancora una volta il Comune di Mondovì brilla per la tempestività dei pagamenti: nessun obbligo di accantonamento per il 2026

Nessun obbligo di accantonamento per l’esercizio 2026 alla luce dell’eccellente virtuosità nei pagamenti che il Comune di Mondovì ha fatto registrare nel corso del 2025. Questa, in breve, l’importante fotografia economica di cui ha preso atto la Giunta comunale nei giorni scorsi, in seguito alla pubblicazione degli appositi indicatori avvenuta sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali, lo strumento che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato utilizza per monitorare i debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni.

Due, in particolare, le annotazioni degne di menzione: la negatività dell’indicatore sulla tempestività dei pagamenti (ovvero il Comune di Mondovì paga mediamente undici giorni prima della scadenza delle singole fatture) e la pressoché assenza di debito scaduto e non pagato (ovvero al 31/12/2025 su un totale fatture di 13,63 milioni di euro, nessun debito scaduto non pagato ad eccezione di una sola nota di credito da 251,00 euro da incassare). Da qui, come detto, nessun obbligo di accantonamento per il 2026 grazie alla virtuosità economico-finanziaria che l’Ente ha dimostrato in questi ultimi dodici mesi.

"Una bellissima notizia che certifica la professionalità e l’impegno di tutta la macchina organizzativa comunale - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore al Bilancio Alberto Rabbia.- Il nostro più sincero ringraziamento al personale di tutti i Dipartimenti per aver perfettamente rispettato le direttive europee in materia di pagamenti dei debiti commerciali. Riuscire ad evadere pressoché tutte le fatture su oltre tredici milioni di euro e a garantire altresì il pagamento delle stesse con, in media, undici giorni di anticipo rispetto alle normali scadenze, certifica un diffuso livello di dedizione e di competenza lavorative che gratificano l’intera Amministrazione comunale. Non dover accantonare alcuna somma per il 2026, inoltre, ci consente una pianificazione più libera e attenta alle esigenze dei cittadini, evitando così di rendere temporaneamente inutilizzabili alcune risorse, che potranno così essere destinate a nuove progettualità".