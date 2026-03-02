La Farnesina ha organizzato il rientro di 127 italiani. E partono i primi voli dagli aeroporti di Dubai

Qualcosa inizia a muoversi sui cieli del Medio Oriente.

Il presidente del Cuneo Volley, Gabriele Costamagna, fa sapere che lui e la squadra hanno ricevuto un messaggio con il quale sono stati informati che nel corso delle prossime partiranno i primi, pochi voli dagli aeroporti DXB (Dubai International) e DWC (Al Maktoum).

Nel frattempo, gli italiani a bordo della Msc Euribia, tra i quali ci sono Gloria Lerda con marito, figli e genitori, cuneesi di Madonna delle Grazie, è passata la seconda notte fermi nel porto di Dubai. Sono al sicuro, anche se attorno a loro si sentono esplosioni.

Alcuni passeggeri starebbero valutando anche la possibilità di prenotare dei mezzi a proprie spese per raggiungere via terra l'Oman e da lì prendere un volo per l'Europa.

Ma molti preferiscono aspettare la task force della Farnesina, che ha già organizzato il rientro di 127 nostri connazionali fermi in Oman o trasferiti da Dubai.

Il volo è partito da Mascate. Si sta organizzando il rientro degli studenti.




