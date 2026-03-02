Elision lancia Eventa: la piattaforma mobile che rivoluziona la gestione degli accessi agli eventi

Negli eventi di alto profilo, l’ingresso non è solo un momento operativo, ma il primo punto di contatto tra il brand e i suoi ospiti, dove si gioca una parte fondamentale della percezione di qualità, esclusività e organizzazione. Code, errori di registrazione o sistemi di controllo obsoleti rischiano di compromettere l’esperienza ancora prima che l’evento inizi. Eventa è la soluzione sviluppata da Elision - IoT competence center Tesisquare - per rispondere alle esigenze di contesti come eventi, convention e manifestazioni.

Il sistema integra braccialetti RFID/NFC non clonabili, un’app mobile per il personale di sicurezza e un back-office web che consente di configurare l’evento, gestire le liste degli ospiti, definire le aree e monitorare i flussi di accesso. Il funzionamento è semplice ma strutturato: gli ospiti vengono preregistrati nel sistema, anche tramite importazione da file Excel, e all’arrivo ricevono un braccialetto personalizzato per colore, grafica o materiale, coerente con l’identità visiva del brand. Il personale utilizza lo smartphone per rilevare il braccialetto e verificarne le abilitazioni. Da quel momento, ogni accesso alle diverse aree - lounge, backstage, Vip - è controllato in tempo reale con un semplice tap.

Un punto di forza della soluzione è la capacità di combinare sicurezza e fluidità. Il sistema impedisce duplicazioni, accessi non autorizzati e utilizzi impropri dei badge, ma allo stesso tempo elimina le code e le incertezze tipiche delle procedure manuali. Tutto avviene in modo naturale, quasi invisibile per l’ospite, che vive l’ingresso come parte integrante dell’esperienza.

Eventa by Elision offre anche un importante valore in termini di dati e controllo. In ogni momento è possibile sapere quante persone sono presenti, come sono distribuite nelle varie aree, quali sono i picchi di affluenza e i tempi medi di permanenza. Tutte le letture vengono registrate, permettendo analisi sia in tempo reale che a posteriori, utili per migliorare la progettazione di eventi futuri.

Anche il design è centrale: i braccialetti possono essere realizzati in carta riciclata, PVC riciclato, tessuto o materiali premium, diventando non solo uno strumento tech, ma un elemento di rappresentanza. In questo modo, la tecnologia non è percepita come un’infrastruttura fredda, ma come parte integrante dell’estetica e del racconto dell’evento.

“In un contesto in cui l’esperienza è sempre più un fattore distintivo per i brand, Eventa è uno strumento capace di unire efficienza operativa, controllo, sicurezza e immagine. Non solo una piattaforma di gestione accessi - afferma Dario Pacotto, CEO Elision - ma un abilitatore del successo di eventi e manifestazioni”.

Dal punto di vista tecnico, Eventa è una soluzione scalabile, utilizzabile in cloud o on premise, accessibile da qualsiasi dispositivo e senza necessità di infrastrutture complesse. Ciò la rende adatta sia a eventi singoli sia a format itineranti o multi-location.