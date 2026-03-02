La Città di Mondovì per la Festa Internazionale della Donna

Un programma ricco ed eterogeneo quello promosso dalla città di Mondovì e dal suo tessuto associativo in occasione della Festa Internazionale della Donna. Saranno diverse, infatti, le proposte che tra il 6 e l’8 marzo animeranno luoghi e piazze urbane, intrecciando mostre, passeggiate urbane, presentazioni di libri e proiezioni cinematografiche. Si inizierà venerdì 6 marzo con il primo evento della rassegna “…e ancora l’otto” organizzata dal Caffè Sociale e dalle Donne in Cammino per la pace: alle ore 18.00, presso il Caffè Sociale, presentazione del libro “La voce della Dea Gnostica” con Paolo Riberi in dialogo con Lorenzo Barberis; alle ore 20.45, poi, spazio alla proiezione del film “Dio è donna e si chiama Petrunya” di Teona Mitevska (2019).

Sabato 7 marzo dalle ore 21.00 alle ore 23.00, invece, presso l’ex chiesa di Santo Stefano in seno alla mostra “Tra sogno e magia, pittura surreale e fantastica”, l’associazione Be Local promuove un’apertura serale straordinaria (con possibilità di visita guidata speciale) a prezzo agevolato per tutte le donne, con analoga replica per la giornata di domenica 8 marzo (ingresso a prezzo agevolato e visita guidata alle ore 16.00). Sempre nella giornata di domenica 8 marzo, poi, alle ore 14.30 presso il parco Villa Nasi, avrà inizio la passeggiata urbana “Donne che hanno lasciato tracce” a cura della Consulta Comunale Femminile in collaborazione con l’associazione culturale Gli Spigolatori ETS e l’associazione culturale Esedra. Un itinerario urbano alla scoperta di alcune figure femminili che hanno vissuto o raccontato la città di Mondovì: Fernanda Pivano, Nadine Gordimer, Lidia Beccaria Rolfi, Lidia Poet e Anna Massimino Besio.

Fino all’8 marzo, ancora, due diverse esposizioni a tema impreziosiranno il quartiere di Piazza: nei locali dell’Antico Palazzo di Città, infatti, torna la mostra collettiva promossa dalla FIDAPA BPW Italy di Mondovì “Non solo mimose” con opere di Angela Bacchiarello, Cristina Addis, Maresa Calò, Paola Meineri Gazzola e Gabriella Malfatti (apertura 15.00-18.00, ingresso libero). Al piano terra del Museo della Ceramica, invece, spazio a “Donne del terziario. Storie di impresa, innovazione e futuro” a cura di Confcommercio Terziario Donna - Provincia di Cuneo (venerdì e sabato ore 15.00-18.00, domenica ore 10.00-18.00, ingresso libero). Sabato 14 marzo, infine, alle ore 17.00 presso la sede del Comizio Agrario di Mondovì, si svolgerà l’evento “Donne in agricoltura. 2026 Anno internazionale delle donne agricoltrici” con la consegna di diplomi di merito a diverse imprenditrici agricole e l’accompagnamento musicale della cantautrice monregalese Noemi Bottasso.

"La nostra città si conferma attenta alle ricorrenze sociali e istituzionali - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessora alle Pari opportunità Francesca Bertazzoli - dimostrando, soprattutto, di avere un tessuto associativo vivace e proattivo. Grazie ai volontari e a tutti coloro che promuovono eventi culturali diversificati e attrattivi, fondamentali per sviluppare una comunità sempre più inclusiva, coesa e solidale".