Ice Arena di Limone Piemonte prolunga l’apertura: si pattina fino al 15 marzo 2026

Ottime notizie per residenti, turisti e appassionati di pattinaggio: l’Ice Arena di Limone Piemonte prolunga ufficialmente la stagione invernale fino al 15 marzo 2026.

Inizialmente prevista fino al 1° marzo, l’apertura della pista è stata estesa di due settimane, confermando il successo registrato durante l’inverno e la grande partecipazione del pubblico.

Una stagione di successo che continua

Dall’inaugurazione del 5 dicembre 2025, l’Ice Arena ha accompagnato l’intera stagione invernale con eventi, aperture straordinarie e un’affluenza costante di famiglie, bambini, giovani e turisti.

La decisione di prolungare l’attività fino a metà marzo rappresenta una risposta concreta alle numerose richieste ricevute e alla volontà di offrire un’ulteriore opportunità di svago nel cuore di Limone Piemonte.

Un punto di riferimento nel centro del paese

Situata in posizione strategica, l’Ice Arena continua a essere uno dei luoghi di ritrovo più frequentati della stagione invernale. Un’alternativa dinamica e coinvolgente che unisce sport leggero, divertimento e socialità, ideale per tutte le età.

Con il prolungamento fino al 15 marzo 2026, la pista accompagnerà ancora le giornate di fine inverno, offrendo la possibilità di pattinare anche nelle settimane successive al Carnevale

Orari – Periodo invernale

Al di fuori delle giornate di Carnevale con orario continuato, l’Ice Arena osserva i seguenti orari ordinari di apertura:

Feriali: 16:00 – 19:00

16:00 – 19:00 Prefestivi: 10:00 – 13:00 / 14:00 – 23:30

10:00 – 13:00 / 14:00 – 23:30 Festivi: 10:00 – 22:00

Orari che consentono ampia flessibilità sia in fascia pomeridiana sia serale.

Si pattina ancora fino a metà marzo

Il prolungamento rappresenta un’opportunità in più per chi desidera vivere Limone Piemonte anche nel finale di stagione.

L’Ice Arena resta aperta fino al 15 marzo 2026, pronta ad accogliere ancora famiglie, gruppi di amici e appassionati sul ghiaccio.

Contatti e informazioni

Tel: 335 8243345

Facebook: Ice Arena

Instagram: Ice Arena