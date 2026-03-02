Maurizio Colombi porta “Caveman” ad Alba: l’uomo delle caverne sbarca al Teatro Sociale

Maurizio Colombi porta ad Alba uno degli spettacoli cult del teatro comico contemporaneo: sabato 14 marzo, alle 21, il Teatro Sociale “G. Busca” (sala Abbado) ospiterà “Caveman – L’uomo delle caverne”, il monologo più famoso al mondo sul rapporto di coppia, diretto da Teo Teocoli e accompagnato da band live. Nato nel 1995 dalla penna del commediografo statunitense Rob Becker, “Caveman” ha conquistato oltre quaranta Paesi e più di dieci milioni di spettatori, diventando il punto di riferimento internazionale della comicità sulle dinamiche tra uomo e donna.​

Lo spettacolo, in tournée da oltre vent’anni anche in Italia, affronta con sguardo ironico e “preistorico” l’eterno incontro-scontro tra i sessi, mescolando studi di antropologia, psicologia, sociologia e mitologia a una travolgente verve comica. Sul palco Colombi passa in rassegna tic, manie, incomprensioni e linguaggi diversi di uomini e donne, trasformando le tensioni di tutti i giorni in materiale esilarante e liberatorio, in cui il pubblico finisce per riconoscersi.​

La versione italiana, adattata e interpretata da Maurizio Colombi con la regia speciale di Teo Teocoli, è oggi considerata una delle migliori al mondo: nel 2013 l’artista ha ottenuto il titolo di “Best Caveman in the World” e il suo lavoro è diventato un modello per molte produzioni estere. Solo a Milano, “Caveman” ha superato il mezzo milione di spettatori in circa seicento repliche, confermandosi appuntamento fisso per chi vuole ridere di sé e delle proprie relazioni.

Negli anni il testo è stato aggiornato per raccontare non solo la coppia tradizionale, ma anche i nuovi scenari affettivi e identitari: dalle relazioni LGBTQ+ all’impatto dei social, delle app di dating e della comunicazione digitale sui rapporti, fino alla trasformazione dei ruoli di genere nella vita domestica e lavorativa. Il risultato è uno spettacolo capace di far riflettere sul presente, restando però fedele alla sua natura di grande macchina comica, dove si ride molto e si esce con uno sguardo più leggero sulle “scaramucce” di ogni giorno.

