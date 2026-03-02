Da Mariupol alle Langhe, dalla guerra civile italiana ai Lager: sei appuntamenti per marzo con "Vecchie e nuove R-esistenze"

Torna a marzo la rassegna "Vecchie e nuove R-esistenze - Art. 3_Uguali e diversi: InterAzioni & C. – G", il ciclo di incontri gratuiti organizzato dal Polo Cittattiva Astigiano Albese in collaborazione con l'I.C. di San Damiano, il Museo Arti e Mestieri di un Tempo, il Comune di Cisterna d'Asti e una rete di partner che comprende, tra gli altri, l'Israt, la Comunità ebraica di Torino, il Gruppo di Studi Ebraici, il Comitato Amici del Centro Peres per la Pace, Sinistra per Israele e l'Ufficio diocesano per l'Ecumenismo di Alba.

Il programma si articola in sei appuntamenti tra videoconferenze e serate in presenza al Castello di Cisterna d'Asti, tutti aperti al pubblico e validi per l'aggiornamento degli insegnanti di ogni ordine e grado tramite la Piattaforma Sofia.

Si parte mercoledì 4 marzo alle 18 in videoconferenza con Monica Perosino, giornalista de La Stampa e corrispondente dall'Europa centrale e orientale, che presenta "La neve di Mariupol" (Paesi Edizioni). L'incontro, in occasione dell'81° anniversario della Battaglia di Cisterna e Santo Stefano Roero, propone un romanzo-verità sull'invasione russa in Ucraina: un racconto polifonico che restituisce l'esperienza della guerra attraverso lo sguardo delle donne, protagoniste silenziose di un conflitto fatto di sudore, paura, fuga e resistenza quotidiana.

Martedì 10 marzo alle 21, in videoconferenza su Teams, si terrà "Saving Children, la medicina al servizio della pace: passato, presente, futuro". L'incontro, moderato dalla giornalista Ada Treves, vedrà la partecipazione di Ludovica De Benedetti, Maria Ludovica Chiambretto, Mercedes Bresso, la scrittrice e attivista Manuela Dviri, Zvia Peres Walden e Rachel Hadari del Peres Center for Peace and Innovation. Al centro del dialogo, il programma che dal 2003 ha curato oltre 12.500 bambini palestinesi e siriani negli ospedali israeliani, costruendo ponti di speranza attraverso la medicina.

Giovedì 12 marzo alle 18, sempre in videoconferenza, Alberto Banaudi conduce un nuovo appuntamento di Videosofia dedicato ai romanzi distopici con "Notizie dal futuro". Banaudi, docente di storia e filosofia al liceo Pellati di Nizza Monferrato e studioso di letterature classiche, guiderà una riflessione sulle narrazioni che interrogano il presente attraverso scenari futuri.

Venerdì 20 marzo alle 21, al Castello di Cisterna d'Asti, lo storico Gianni Oliva presenta "La prima guerra civile. Rivolte e repressione nel Mezzogiorno dopo l'Unità d'Italia" (Mondadori), in dialogo con il critico letterario Bruno Quaranta. Il saggio ricostruisce il conflitto che insanguinò il Sud Italia dopo il 1861, andando oltre le semplificazioni storiografiche per restituire un fenomeno complesso fatto di rivolte contadine, bande criminali e manovre reazionarie, a cui lo Stato rispose mobilitando due terzi delle forze armate.

Martedì 24 marzo alle 18, in videoconferenza, l'incontro "Il Vangelo nei Lager" esplora le figure di don Roberto Angeli e padre Giuseppe Girotti, testimoni di fede nei campi di concentramento. Ne discutono Enrica Talà, direttrice del Centro studi don Angeli, don Adriano Rosso dell'Ufficio diocesano per l'Ecumenismo, e il ricercatore Renato Vai, con la moderazione di Luciano Marengo.

Chiude il programma mercoledì 25 marzo alle 18, in presenza al Castello di Cisterna, la presentazione di "La cucina del putagé" (Sorì Edizioni) di Luciano Bertello, in dialogo con il fotografo e giornalista Sergio Ardissone. Il volume racconta la cultura culinaria contadina di Langhe, Roero, Monferrato e Tortonese attraverso la cucina economica che fu centro della vita domestica rurale, tra saperi femminili e tradizioni ancora vive.

Da segnalare inoltre, sabato 14 marzo a Santo Stefano Roero, la celebrazione dell'81° anniversario della Battaglia di Cisterna e Santo Stefano Roero.