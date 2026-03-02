Tra Mondovì e VIcoforte si torna a camminare e correre per l’autismo

Sabato 14 marzo torna “2 Passi per l’Autismo”, evento organizzato da Team Marguareis e Autismo Help Cuneo OdV che, anche quest’anno, prevede una corsa competitiva e una camminata solidale aperta a tutti. Grandi novità arrivano dal percorso che quest’anno travalica i confini del comune di Mondovì per arrivare fino a Vicoforte, percorrendo i sentieri del Landandè.

L’iscrizione alla camminata, comprensiva di partecipazione al successivo “Street Party” e di shopper con le opere dell’artista Valentina Negro con all’interno il ricco kit gara (vedi sotto), ha un costo di 15 euro ed è gratuita per i bambini fino a 6 anni (senza “kit gara”). Inoltre ogni coppia di adulti che si iscriverà con un bambino fino a 6 anni, oltre all’iscrizione gratuita per il piccolo, avrà diritto a un buono acquisto per lo “Street Party”.

L’intero ricavato della giornata verrà devoluto al sostegno delle persone con autismo e delle loro famiglie. E’ possibile iscriversi alla camminata sul sito www.autismohelp.it o al link diretto https://forms.gle/wAvrr8T7rMkbpah56 , e alla corsa al link: https://www.wedosport.net/2-passi-per-l-autismo-urban-trail-2026/Iscrizioni . Per eventuali informazioni sull’evento inviare una e-mail all’indirizzo info@autismohelp.it .

"Siamo entusiasti di riproporre quello che è ormai un classico del nostro territorio - commenta Gabriele Pascon, presidente di Team Marguareis - Quest'anno l'Urban Trail sarà ancora più suggestivo, immergendoci nella natura dei Sentieri del Landandè. È una sfida sportiva unica che unisce il fascino urbano alla bellezza del paesaggio, mantenendo sempre al centro il valore sociale che da sempre ci muove. Tuttavia è un ’edizione che porta con sé un’emozione particolare: è la prima senza Eralda Loser il cui esempio e la cui instancabile dedizione come presidente di Autismo Help restano impressi nella nostra memoria. Correre e camminare quest'anno sarà anche un modo per onorare il suo ricordo e continuare quel cammino di inclusione che lei ha tracciato con tanta passione”.

"Il legame con il Team Marguareis è per noi preziosissimo e ci permette di dare vita a un evento straordinario - aggiunge Erica Marabotto, presidente di Autismo Help Cuneo OdV. - Grazie alla nuova estensione del percorso verso Vicoforte, la nostra 'camminata' diventa un abbraccio ancora più grande al territorio e per questo ringraziamo di cuore il Comune di Mondovì, il Comune di Vicoforte e il Sentiero Landandè per l’ospitalità. Un grazie enorme anche all’Associazione 1 Papa Golf cb radio club Fossano per la presenza dei loro volontari e a tutti gli sponsor che anche quest’anno ci sostengono”.

L’evento, patrocinato da Asl Cn1, Provincia di Cuneo, Comune di Mondovì e Comune di Vicoforte, è reso possibile anche grazie al sostegno di Tipografia Mondino di Fossano. Lekkerland dei Fratelli Serra di Peveragno; Printissima stampa digitale di Piozzo; Idrocentro di Mondovì; Coop Liguria di Mondovicino; Balocco di Fossano; Gli Antichi Sapori di Nasi Mauro di Corsaglia; Costamatis Specialità Dolciarie di Fossano; Allemandi Pasta di Carrù; Cerrato Sport di Fossano; Farmacia Cumino di Fossano; Ottica Menestrelli di Fossano; Birra Alabuna di Villanova Mondovì; Cantina del Dolcetto di Dogliani; La Bottera di Riforano; FB Dolci Sugar Free di Frabosa Sottana; Ristorante Taverna Garibaldi di Mondovì Piazza.