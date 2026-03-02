Biking Alta Langa, presentato a Monesiglio il progetto che punta a fare delle colline cuneesi una meta del cicloturismo

Si è svolta con grande partecipazione e interesse istituzionale la presentazione ufficiale del progetto Biking Alta Langa, l'iniziativa che pone l'Alta Langa come nuova e ambiziosa destinazione per il cicloturismo e lo sport outdoor in Piemonte.

L'evento, tenutosi venerdì 27 febbraio presso la Sala Conferenze dell'Antica Filanda di Monesiglio, ha registrato la presenza di oltre 120 partecipanti tra amministratori locali, operatori turistici, rappresentanti del territorio, appassionati di ciclismo e cittadini.

Moderata dal noto giornalista sportivo Beppe Conti, la serata ha rappresentato un momento di confronto e condivisione, unendo visione strategica, cultura sportiva e valorizzazione territoriale. L'intervento di Conti, arricchito da racconti e aneddoti legati al grande ciclismo e al suo libro "Il Sultano", ha contribuito a rendere l'incontro coinvolgente e di alto profilo.

Il progetto Biking Alta Langa nasce con l'obiettivo di creare un parco ciclistico permanente, fruibile tutto l'anno, capace di mettere in rete strade panoramiche, borghi storici e percorsi adatti a diverse tipologie di ciclismo, dalla bici da strada al gravel, fino al cicloturismo lento.

L'iniziativa si fonda sulla collaborazione tra amministrazioni locali, operatori del territorio e partner privati, con l'obiettivo di promuovere l'Alta Langa come destinazione di riferimento per il cicloturismo di qualità, valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale attraverso lo sport e generare ricadute positive per le economie locali legate all'accoglienza, alla ristorazione e ai servizi outdoor. Al centro del progetto anche la volontà di costruire una comunità attiva attorno ai valori dello sport, della sostenibilità e della promozione territoriale.

La forte partecipazione alla serata di presentazione conferma l'interesse e la volontà condivisa di investire in una visione di sviluppo integrata, in cui il ciclismo diventa strumento di identità e crescita per l'intero territorio. Biking Alta Langa, infatti, non è solo un progetto sportivo: è una strategia di territorio.