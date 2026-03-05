 / Eventi

Arianna Defilippi espone alla Biblioteca civica di Alba da sabato 14 marzo

La mostra ripercorre paesaggi, luoghi e dettagli, che raccontano la realtà fisica e geografica rimandando a un’esperienza onirica e contemplativa: “quel viaggio-esplorazione che, chiudendo gli occhi, è sempre disponibile”

La Biblioteca civica “Giovanni Ferrero” di Alba, da sabato 14 marzo a sabato 11 aprile, ospita “Esplorazioni” di Arianna Defilippi.

La mostra ripercorre paesaggi, luoghi e dettagli, che raccontano la realtà fisica e geografica rimandando a un’esperienza onirica e contemplativa: “quel viaggio-esplorazione che, chiudendo gli occhi, è sempre disponibile”.

Il filo conduttore è rappresentato dal tema dell’acqua che l’artista esplora da prospettive diverse e con usi differenti del colore, per evocare i temi del viaggio, del mondo emozionale e dell’inconscio individuale. I lavori sono realizzati ad acquerello, carboncino, e tecnica mista.

 Arianna Defilippi è un’artista emergente nata ad Alba. Nei suoi lavori il movimento è un elemento centrale e il colore diventa strumento di ricerca e trasformazione, in un processo che include l’imprevedibilità come parte viva dell’opera.

 La mostra sarà visitabile durante l’orario di apertura della biblioteca (martedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.30 e 14-18; giovedì 9.00-13.30 e 14.00-19.00; sabato: 9.00-12.30; chiuso lunedì e festivi).

Per informazioni: 0173 292468 biblioteca@comune.alba.cn.it


 

