Sabato 14 marzo visite guidate al Museo Diocesano di Alba

Sabato 14 marzo, il MUDI – Museo Diocesano di Alba propone le visite guidate sul campanile romanico della Cattedrale di Alba. Le guide del Museo Diocesano vi accompagneranno fino a 45 metri d’altezza, percorrendo l’antica scala ricavata tra le due torri campanarie del X e XII secolo. Dopo aver ammirato la città di Alba dall’alto, si scenderà e si proseguirà con la visita al percorso archeologico situato nei sotterranei della Cattedrale di San Lorenzo che vi permetterà di scoprire importanti testimonianze di epoca romana e medievale, tra cui il selciato del decumano di Alba Pompeia e il fonte battesimale del VI secolo.

Il pomeriggio si concluderà, per tutti i partecipanti, con una merenda nel giardino fiorito della canonica del Duomo per degustare tisane e prodotti del territorio.

Sono previsti due turni di visita: ore 15 e ore 16.30. Il contributo di partecipazione, che comprende visita guidata e merenda è il seguente: adulti: 10 €, adulti abbonati Torino Musei: 3 €, ridotto dai 6 ai 14 anni: 6 €, ridotto dai 6 ai 14 anni abbonati Torino Musei: 3 €, under 6 anni: gratuito

Durante la visita guidata verranno creati gruppi con posti limitati pertanto è obbligatoria la prenotazione. Tramite la biglietteria ARTSUPP, disponibile sulla home del sito del museo, è possibile prenotare e acquistare online i biglietti.