Rassegna musicale "Sacro e Profano tra medioevo e barocco" di Alba, in arrivo il terzo concerto

Prosegue la rassegna musicale "Sacro e Profano tra medioevo e barocco", ideata dall’associazione Note e Natura in collaborazione con il Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio Vivaldi di Alessandria. Sabato 14 marzo, alle ore 18.00, il Museo diocesano di Alba ospita il terzo concerto.

Nella suggestiva cornice museale e artistica della Cripta di San Pietro, tra reperti archeologici antichi e medievali del MUDI, si esibirà Gianmaria Bonino al clavicembalo sulle note di J. S. Bach.

La partecipazione all’evento è gratuita. I posti sono limitati pertanto è obbligatoria la prenotazione: è possibile prenotare online i biglietti gratuiti tramite la biglietteria ARTSUPP, disponibile sulla home del sito del museo: https://visitmudi.it/

La rassegna “Sacro e Profano tra Medioevo e Barocco” prende vita con l’intento di valorizzare alcuni tra i siti più significativi della città di Alba attraverso un percorso di concerti dedicato alla musica antica, eseguita secondo prassi storicamente informate: un approccio interpretativo che negli ultimi anni si sta rivelando sempre più stimolante e coinvolgente per il pubblico, offrendo nuove chiavi di lettura e un ascolto più consapevole delle opere del passato.

Particolare attenzione è rivolta alla valorizzazione dei giovani interpreti, attraverso la collaborazione con le istituzioni scolastiche coinvolte e l’invito a gruppi emergenti già distintisi per qualità e crescita artistica.

L’iniziativa è realizzata con il contributo di Fondazione CRC.