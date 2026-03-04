Savigliano accoglie 12 studenti dalla Romania: visita Erasmus+ al "Papa Giovanni XXIII"

Dalla Romania a Savigliano. È stata ricevuta in Municipio una delegazione di 12 studenti e 3 insegnanti provenienti da Vaslui: hanno trascorso alcuni giorni in città, nell'ambito di un progetto Erasmus+ dell'istituto comprensivo “Papa Giovanni XXIII”.

L'iniziativa ha coinvolto in particolare le scuole medie, l'ex “Marconi” e quelle di Marene, entrambe appartenenti all'istituto comprensivo.

La delegazione romena, nei giorni saviglianesi, ha visitato le bellezze della città, preso parte a laboratori e lezioni ad hoc e fatto alcune uscite sul territorio, visitando ad esempio Torino.

Durante la visita in Municipio studenti e studentesse sono stati ricevuti dal sindaco Antonello Portera e dall'assessore alla scuola Anna Giordano.

«Nel corso dell'incontro – spiegano Portera e Giordano – si è tenuto lo scambio simbolico dei gagliardetti e dei doni. Abbiamo consegnato ai giovani una guida su Savigliano: hanno affermato di aver apprezzato molto la nostra città e i suoi monumenti».

Ora, come previsto dalle iniziative Erasmus+, è previsto lo “scambio”: dal 22 al 28 marzo una rappresentanza della “Papa Giovanni” andrà in Romania.