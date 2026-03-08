A Racconigi un incontro per il "no" al referendum sulla giustizia

Anche a Racconigi, come in altri centri della Granda, si terrà un incontro per illustrare le ragioni del "no" al referendum sulla giustizia.

"Molti cittadini che abbiamo incontrato in questo periodo ci hanno riferito di aver sentito parlare più volte del prossimo Referendum sulla Giustizia, spesso però con una certa confusione generata da slogan e scontri di partito - spiegano dal comitato racconigese -. Abbiamo quindi ritenuto opportuno organizzare un incontro rivolto a tutti coloro che desiderano votare con maggiore consapevolezza, offrendo loro la possibilità di confrontarsi con chi vive e lavora quotidianamente nel mondo della Giustizia.

L’iniziativa vuole contribuire a comprendere meglio le logiche del sistema, i problemi reali e le ragioni del “SÌ” e del “NO”. Si tratta di un’opportunità concreta, rivolta alle persone comuni, per rendere il voto una scelta davvero libera e informata".

All’incontro parteciperà il dottor Marco Sanini, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino.

L’appuntamento è in programma venerdì 13 marzo alle ore 20.45, presso la Chiesa di Santa Croce, in Via Francesco Morosini.