Ceresole d’Alba, grande partecipazione alla camminata-corsa non competitiva "Just The Women I Am"

Si è svolta nel pomeriggio di oggi a Ceresole d’Alba la camminata-corsa non competitiva Just The Women I Am (JTWIA), un’iniziativa che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, amministratori e rappresentanti del territorio.

L’evento ha coinvolto i sindaci, gli assessori ed i consiglieri dei Comuni del Roero, presenti per condividere un momento di sport, socialità e promozione del benessere, confermando la collaborazione e lo spirito di comunità che caratterizzano il territorio.

Alla manifestazione ha preso parte anche il prof. Riccardo D’Elicio, presidente del CUS Torino, che con la sua presenza ha voluto testimoniare l’attenzione del mondo sportivo verso iniziative capaci di unire attività fisica, partecipazione e valorizzazione del territorio.

Il percorso, snodatosi tra le strade del paese e del territorio circostante, ha offerto ai partecipanti l’opportunità di trascorrere un pomeriggio all’aria aperta all’insegna dello sport e della salute per tutti e della convivialità.

L’Amministrazione Comunale di Ceresole d’Alba esprime soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, per voce della sindaca Chiara Masia: “Ringrazio tutti i partecipanti, gli Amministratori presenti, le Associazioni e i Volontari che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Manifestazioni come questa rappresentano un’importante occasione per rafforzare i legami tra i Comuni del Roero e promuovere stili di vita sani attraverso momenti di incontro aperti a tutta la Comunità”.