Grande partecipazione a Villa Gobbi per il reading di Elisa Dani

Serata partecipata e molto apprezzata venerdì scorso a Villa Gobbi, dove il Polo Culturale della Città di Garessio ha organizzato uno spettacolo in occasione della Festa della Donna. Protagonista Elisa Dani, che ha proposto un reading tratto dall’opera autobiografica della fumettista iraniana Marjane Satrapi.

Il racconto ha accompagnato il pubblico dall’adolescenza dell’autrice a Teheran fino alla vita adulta in Francia, tra le vicende di un Paese attraversato da rivolte, conflitti e profonde contraddizioni, ma anche da un forte legame con la propria terra.

La serata si è conclusa con alcune domande e riflessioni del pubblico sui temi emersi dal reading, in un clima di attenzione e partecipazione.