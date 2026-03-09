Da Olivetti alle leader di domani: Stefano Zordan incontra le allieve di Prime Minister a Cuneo

Dopo un mese di febbraio caratterizzato dal focus sul project work, le ragazze della scuola di politica per giovani donne Prime Minister Alpi “Fuori dai margini” sono tornate a incontrare un ospite proveniente da fuori.

L’incontro di sabato 7 marzo, tenutosi presso il Rondò dei Talenti di Cuneo, ha infatti visto la partecipazione di Stefano Zordan.

Stefano Zordan è il fondatore di OLI, l'Adriano Olivetti Leadership Institute, primo centro italiano di formazione e pratica sulla leadership, con sede nella sua natia Ivrea, patria di Olivetti. È laureato in Etica e Politica all'Università di Harvard e ha ricevuto un dottorato in Pedagogia dall'Università di Siena. Sue sono le edizioni italiane degli scritti dei professori Heifetz e Ganz di Harvard. Insegna in diverse università e ha 10 anni di esperienza nella formazione e nella consulenza sulla leadership e la gestione del cambiamento sia in ambito aziendale che civico. Zordan ha inoltre un legame forte con il progetto Prime Minister, essendo coinvolto nella scuola Prime Minister di Ivrea.

Le allieve hanno potuto cimentarsi in un momento di formazione su uno dei temi e degli strumenti più attuali nella gestione sia delle imprese, sia della cosa pubblica: la leadership adattiva. La leadership adattiva, come si può evincere anche dal nome, è un modello di gestione che smentisce e supera l’idea del capo come persona singola che, per ruolo o carisma personale, guida gli altri, ma si basa sulle teorie evoluzionistiche darwiniane e sulla necessità, per le persone, di operare in gruppo. La conoscenza, l’impegno e l’assunzione di responsabilità del gruppo possono far fronte a sfide complesse come quelle del nostro tempo, siano esse economiche, sociali, tecnologiche o ambientali. Questo approccio, teorizzato da Ronald Heifetz e Marty Linsky ad Harvard, permette di navigare in situazioni inedite attraverso il confronto, la cooperazione e la messa in campo di competenze sia tecniche, sia sociali.

Attraverso l’incontro con Zordan, le ragazze hanno potuto apprendere le basi della leadership adattiva e mettersi in gioco loro stesse attraverso un’acquisizione di saperi e di “poteri” che non siano simbolo di governance calate dall’alto, ma di una gestione davvero condivisa, costruita dal basso e pensata oltre limiti e schemi.

Ricordiamo che il prossimo appuntamento di Prime Minister Alpi “Fuori dai margini” si terrà il 21 marzo a Ceva. La presentazione con Irene Facheris, prevista per le ore 16.30 al Teatro Carlo Marenco (via Cardinale Francesco Adriano, 1), è aperta al pubblico. Iscrizioni al link https://www.eventbrite.it/e/per-una-rivoluzione-collettiva-tickets-1983437765750?aff=oddtdtcreator

COS’È PRIME MINISTER?

Prime Minister è una scuola di politica, apartitica e gratuita, dedicata alle giovani donne tra i 14 e i 19 anni, a cui offre un percorso formativo unico per sviluppare competenze politiche e di attivismo civico. Le scuole di Prime Minister, diffuse sul territorio nazionale, sono “laboratori di empowerment”, durante i quali le studentesse partecipano a un’esperienza di gruppo, incontrano e si confrontano con testimonial appartenenti a diversi ambiti della vita politica, economica, culturale e sociale del Paese e del loro territorio, acquisiscono conoscenze e competenze trasversali e formano legami con la comunità in cui vivono. L’obiettivo di Prime Minister è quello di formare le giovani donne di oggi per diventare leader di domani, interpretando e guidando la società attraverso la politica e l’attivazione civica. www.primeminister.it

Prime Minister Alpi “Fuori dai Margini” è promossa dal Comune di Ceva in qualità di ente capofila e realizzata di concerto con il Comune di Mondovì, il Comune di Cuneo e la Fondazione Nuto Revelli ETS.

Il progetto è realizzato con il contributo della Fondazione CRC a valere sul bando “Impegnati nei diritti 2025” ed è svolto in collaborazione con numerose realtà locali e nazionali: Associazione culturale Gli Spigolatori, Associazione Futuro Donna O.d.v., Istituto di Istruzione Superiore G. Baruffi Ceva - Ormea, Ama Brenta Calcio Ceva, CFP Cebano Monregalese, Fondazione Marisa Bellisario, Coordinamento Donne di Montagna, Liceo Statale Vasco – Beccaria – Govone, Istituto Tecnico Commerciale Statale F.A. Bonelli, APICEUROPA - Associazione per l'Incontro delle Culture in Europa, Croce Rossa Italiana Comitato di Mondovì O.d.V., Inner Wheel Club di Mondovì.