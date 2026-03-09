Inclusione lavorativa, Apro Formazione lancia il corso gratuito per "diversity manager"

Promuovere l'inclusione lavorativa non significa soltanto creare opportunità occupazionali, ma costruire percorsi strutturati capaci di valorizzare competenze, talenti e aspirazioni individuali. In questo ambito, Apro Formazione conferma il proprio impegno attraverso servizi, progetti e percorsi formativi che mettono al centro la persona e rispondono in modo concreto alle esigenze delle imprese e del territorio.

A coordinare queste iniziative è Impresa Abile, la divisione di Apro Formazione dedicata alla creazione di nuove connessioni tra aziende e persone, con particolare attenzione all'inserimento lavorativo delle categorie protette. Impresa Abile affianca le imprese nei processi di recruiting e selezione, supportandole nell'individuazione di risorse coerenti con i fabbisogni aziendali e accompagnandole lungo tutto il percorso di inserimento.

Il servizio si fonda su un approccio personalizzato: orientamento, valutazione delle competenze, definizione di obiettivi formativi e lavorativi, attivazione di percorsi mirati di formazione e accompagnamento nella ricerca attiva del lavoro. Apro collabora con il Centro per l'Impiego, il Consorzio Socio Assistenziale, cooperative sociali e altre istituzioni del territorio, garantendo un sistema integrato di supporto che crea valore sia per le aziende sia per le persone coinvolte.

Diversi i percorsi formativi di Apro Formazione a disposizione. Il progetto "Pensami Indipendente", ad esempio, è rivolto agli studenti con disabilità del quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado. Il percorso accompagna i giovani nella delicata transizione verso l'età adulta e il mondo del lavoro, unendo alla formazione in aula 100 ore di stage presso aziende del territorio – oppure in Europa, grazie al programma Erasmus+ – nei settori della ristorazione, dei servizi alla persona e della segreteria aziendale.

Il progetto rappresenta una modalità innovativa di introduzione al lavoro, finalizzata allo sviluppo dell'autonomia personale e professionale, alla scoperta delle proprie capacità e alla costruzione di un progetto di vita consapevole. Allo stesso tempo, offre alle aziende l'opportunità di accogliere giovani motivati e accompagnati da un sistema di sostegno qualificato. Per gli adulti sono invece disponibili percorsi di formazione al lavoro, come il corso gratuito Aiutante di Segreteria.

In un contesto economico e produttivo in continua evoluzione, iniziative di inclusione lavorativa come queste assumono un valore strategico: le imprese sono sempre più chiamate a integrare politiche di responsabilità sociale, parità di opportunità e valorizzazione delle diversità nei propri processi organizzativi. L'inclusione non è soltanto un principio etico, ma un fattore di competitività, innovazione e coesione sociale.

Proprio in questa prospettiva si inserisce Diversity Manager, il nuovo corso gratuito grazie al finanziamento di FSE+ e Regione Piemonte nell'ambito del PNRR, in partenza a fine marzo nella sede di Alba. Il percorso, della durata di 300 ore (di cui 150 di stage in azienda), è rivolto a disoccupati interessati a lavorare nelle risorse umane con competenze specifiche in inclusione, parità e gestione della diversità. Si tratta di un profilo sempre più strategico all'interno delle aziende, chiamate a implementare politiche inclusive e antidiscriminatorie, migliorando il clima organizzativo e la performance complessiva.

Il corso consente di sviluppare competenze concrete e immediatamente spendibili nei processi di recruiting e selezione, nella job analysis, nella gestione e valutazione del personale, nella formazione e nello sviluppo organizzativo, fornendo inoltre basi di contrattualistica e relazioni sindacali. Ampio spazio sarà dedicato a temi centrali per le organizzazioni contemporanee: parità di genere, disabilità, interculturalità, sviluppo sostenibile e transizione digitale.