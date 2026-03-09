Venasca si illumina di rosa per la Giornata della donna: riflettori sulla scultura "Risalite"

Sabato 7 e domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, la scultura-fontana “Risalite. Pace nell’ombra” dell’artista Elio Garis, collocata al centro della rotatoria stradale di accesso al paese, tra la strada provinciale e il ponte sul Varaita di via IV Novembre, è stata illuminata di rosa. Questo gesto simbolico ha voluto richiamare anche quest’anno l’attenzione sulla necessità di una riflessione profonda sul tema della parità di genere, sottolineando l’importanza di questa ricorrenza internazionale.

Il sindaco e l’amministrazione comunale colgono l'occasione per richiamare l'attenzione sulla figura femminile e per far riflettere sull’importanza di sensibilizzare in merito ai troppi atti di violenza sulle donne che la cronaca ci trasmette purtroppo con frequenza: "Nel rinnovare gli auguri a tutte le donne, auspichiamo che si possa arrivare presto a una società più matura e liberata da questi ignobili comportamenti contro il genere femminile".

La scultura-fontana “Risalite. Pace nell’ombra” è stata voluta dall’amministrazione comunale nel 2023 ed è stata ideata dall'artista Elio Garis di Vigone in collaborazione con i ragazzi del plesso di Venasca dell’Istituto Comprensivo Venasca - Costigliole Saluzzo, che ne hanno scelto il nome. Nelle occasioni importanti l’opera viene illuminata di un colore che ricorda l'evento.