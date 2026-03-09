Gaiola, lavori al centro polifunzionale “La Gramigna” per la valorizzazione della castanicoltura: liquidati gli interventi migliorativi

Si avvia alla conclusione l’intervento di riqualificazione del centro polifunzionale “La Gramigna” di Gaiola, nell’ambito del progetto finanziato dal Pnrr – Green Communities. L’Unione Montana Valle Stura ha infatti approvato la liquidazione delle lavorazioni complementari e migliorative realizzate nei locali al piano terra destinati a laboratori.

Il progetto rientra nel piano della Green Community “Margreen – Marittime, le Alpi che si affacciano sul Mediterraneo”, di cui l’Unione Montana Valle Stura è ente capofila.

L’intervento complessivo prevede il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio montano e della castanicoltura, con spazi dedicati anche alla formazione degli artigiani di montagna.

I lavori principali erano stati affidati alla ditta Costruzioni Franco Pietro di Franco Gianpaolo s.a.s. di Valdieri per un importo complessivo di oltre 61 mila euro. Successivamente sono stati realizzati ulteriori interventi migliorativi per 4.560 euro più IVA, tra cui: il trattamento della pavimentazione in cotto fiorentino; la predisposizione di un nuovo punto acqua con carico e scarico; l’installazione di un sistema di monitoraggio dei consumi elettrici delle macchine utilizzate per il trattamento delle castagne.

Le lavorazioni sono state completate entro il termine fissato del 15 febbraio e giudicate conformi alle richieste dell’ente. Con la liquidazione finale di 5.016 euro complessivi, si chiude quindi la fase di completamento dell’intervento.

L’operazione fa parte di un progetto più ampio finanziato con fondi Pnrr e Alcotra, dedicato alla valorizzazione delle filiere locali e in particolare del settore della castanicoltura, con l’obiettivo di sostenere sviluppo economico e formazione nelle vallate alpine.



Intanto è in fase di definizione il progetto da oltre 600mila euro, di cui 570mila finanziati dalla Regione Piemonte e 60mila dalla Fondazione Crc, che permetterà il recupero dell'intera struttura. I lavori dovranno iniziare quest'anno e finire entro il 2028, per poi mettere a sistema la struttura riqualificata e candidarla a polo multifunzionale di valle.