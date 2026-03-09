Enoteca Regionale Piemontese Cavour, inaugurata la nuova biglietteria del castello di Grinzane

Un nuovo tassello si aggiunge al percorso di valorizzazione e miglioramento dell’accoglienza al Castello di Grinzane Cavour, sede dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour. Nella giornata di ieri, domenica 8 marzo, è stata infatti inaugurata la nuova biglietteria del Castello, uno spazio rinnovato che rappresenta il primo punto di contatto per i visitatori del complesso monumentale e del Museo delle Langhe. L’intervento si inserisce in un più ampio programma di lavori dedicati al miglioramento dell’accoglienza e della fruizione degli spazi interni del maniero. La nuova biglietteria non offrirà soltanto il servizio di accesso al Castello e alle sue aree museali, ma fungerà anche da punto informativo turistico, con indicazioni utili su itinerari, eccellenze e appuntamenti del territorio.

L’obiettivo è quello di accompagnare il visitatore fin dal suo arrivo con un’esperienza di accoglienza chiara, moderna e integrata con la proposta culturale e turistica di Langhe, Monferrato e Roero, patrimonio mondiale dell’umanità tutelato dall’UNESCO, di cui il Castello è sito specifico. Il nuovo spazio rappresenta un tassello importante nel percorso di riorganizzazione dell’accoglienza del maniero – protagonista di un’ulteriore miglioria con la climatizzazione della Sala delle Maschere –, rafforzando il ruolo del complesso di Grinzane Cavour come luogo simbolo della cultura del vino e punto di riferimento per il territorio.

Parallelamente agli interventi interni, inoltre, in sinergia con l’Amministrazione comunale di Grinzane Cavour, prosegue anche il programma di riqualificazione dell’area esterna al Castello, che interessa la piazza situata ai piedi del maniero, lungo via IV Novembre. Il progetto, del valore complessivo di circa 700mila euro, nasce da un accordo di programma con la Regione Piemonte e prevede un finanziamento regionale da 585mila euro, affiancato dal cofinanziamento del Comune di Grinzane Cavour e da un contributo della Fondazione CRC. I lavori hanno l’obiettivo di migliorare qualità, sicurezza e funzionalità dello spazio pubblico, intervenendo anche sul piano estetico e paesaggistico. Il progetto – firmato dall’architetto Emanuele Alessandria – prevede il rifacimento della pavimentazione con cubetti in pietra e porfido, la realizzazione di marciapiedi in pietra di Langa, l’interramento delle linee aeree e il rinnovo dell’illuminazione pubblica. Particolare attenzione è dedicata anche all’eliminazione delle barriere architettoniche e alla creazione di nuovi percorsi pedonali per migliorare la fruibilità dell’area. Secondo il cronoprogramma, i lavori dovrebbero concludersi nel corso del mese di aprile, completando così un intervento che si affianca alle opere già realizzate all’interno del complesso e rafforza la coerenza complessiva del progetto di valorizzazione del Castello.

“L’inaugurazione della nuova biglietteria rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita e di miglioramento dell’accoglienza del Castello di Grinzane Cavour – commenta il presidente dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, Roberto Bodrito, insieme ai sindaci della Città di Alba, Alberto Gatto, e del Comune di Grinzane Cavour, Gianfranco Garau –. Il nostro obiettivo è rendere l’esperienza dei visitatori sempre più chiara, moderna e integrata con il territorio, valorizzando il Castello come presidio culturale, storico ed enogastronomico di rilievo internazionale e come porta di accesso alle eccellenze di Langhe, Roero e Monferrato”.