Geometri nelle classi terze dell’istituto comprensivo “Arpino” di Sommariva Bosco

Far conoscere meglio la figura professionale del geometra e far comprendere quali siano le sue opportunità occupazionali: è stato l’obiettivo del progetto “GeOrientiamoci”, che la settimana scorsa ha coinvolto studenti e studentesse delle classi Terze dell’Istituto Giovanni Arpino di Sommariva del Bosco. Promossa dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo, l’iniziativa si è sviluppata attraverso incontri in classe, testimonianze dirette, momenti di confronto e un’attività pratica svolta nelle aule d’informatica dei tre plessi dell’Arpino (Sanfrè e Ceresole d’Alba, oltre a Sommariva Bosco). Utilizzando un programma Cad di progettazione computerizzata, i ragazzi hanno potuto scoprire un percorso di studi tecnico e dinamico, strettamente collegato al territorio e alle sue trasformazioni.

"Il progetto si inserisce nel percorso di orientamento scolastico dell’Istituto – spiega Anna Giordana, Dirigente scolastica -, offrendo a ragazze e ragazzi strumenti utili per una scelta consapevole della scuola superiore e per una maggiore conoscenza delle professioni tecniche".

Gli insegnanti che hanno coordinato il progetto e tutti i giovanissimi partecipanti hanno ringraziato il Collegio dei Geometri di Cuneo per la disponibilità e la preziosa collaborazione.